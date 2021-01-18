Точилин: «Сейчас в Сочи появилась команда, которой можно гордиться»

Бывший тренер и руководитель селекционного отдела «Сочи» попрощался с болельщиками сочинской команды. Специалист возглавит клуб ПФЛ «Олимп-Долгопрудный».

Дорогие болельщики, вот и пришло время прощаться. Когда я приезжал в этот город, мы начинали создавать клуб практически на ровном месте. Было непросто. Но с первой игры со «Спартаком-2» вы доказали, что городу нужен футбол. Я увидел, как здесь соскучились по этой игре. С каждым последующим матчем вас становилось всё больше и больше, клуб начинали узнавать. За этим было приятно наблюдать.