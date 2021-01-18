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Точилин: «Сейчас в Сочи появилась команда, которой можно гордиться»

18 января 2021, 00:06

Бывший тренер и руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин попрощался с болельщиками сочинской команды. Специалист возглавит клуб ПФЛ «Олимп-Долгопрудный».

Дорогие болельщики, вот и пришло время прощаться. Когда я приезжал в этот город, мы начинали создавать клуб практически на ровном месте. Было непросто. Но с первой игры со «Спартаком-2» вы доказали, что городу нужен футбол. Я увидел, как здесь соскучились по этой игре. С каждым последующим матчем вас становилось всё больше и больше, клуб начинали узнавать. За этим было приятно наблюдать.

Потом мы заслужили повышение в классе, дебютировали в РПЛ. Вы встречали нас в аэропорту, радовались первым победам, поддерживали в трудную минуту. Я очень рад, что в моей тренерской карьере было это время. И никогда не забуду тех, моментов, что мы пережили вместе. Сейчас у вас в городе появилась команда, которой можно гордиться. Я покидаю клуб, но частичка моего сердца и души всегда будет с вами! Спасибо вам за это время в Сочи! Это было круто! Желаю вам только побед и достижения высоких целей! Ещё раз благодарю всех, кто неравнодушен к футбольному клубу «Сочи»! Спасибо!

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
18 января в 08:17, ред.
Сочи - теплый курортный город. В городе построен отличный стадион. Так что грешно городу не иметь своей команды. Теперь же она есть. Люди ездят на выходные в Сочи отдохнуть, болельщики же смогут совместить полезное с приятным: посетить матч РПЛ и позагорать , а летом искупаться в море. Со временем и болельщиков прибавится, если конечно команда не посыплется. Ну а играть в марте и декабре лучше в Сочи, чем на Урале или в Сибири. Хотелось бы , чтоб команда не стала "однодневкой" , как некоторые, а пришла насовсем. Сейчас в Сочи проблема с полем, но думаю эту беду ликвидируют в ближайшее время.
Ждем весны и продолжение чемпионата.
Всем здоровья.
SHMEL
SHMEL
18 января в 07:52
Сочи сейчас действительно выглядит симпатично, в основном за счет того, что одна известная команда накупив кучу игроков, довольно-таки качественных, но лишних у себя отправила их в ссылку на юг, к морю. Главное на мой взгляд, чтобы с Сочи не вышло как в свое время с Анжи, когда товарищ Керимов наигравшись со своим детищем бросил его.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 января в 07:41
Сам бог велел в Сочи команду иметь.
VAN ARM
VAN ARM
18 января в 07:28
посмотрим на результат по итогам. но прогресс есть))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 января в 07:26
Название так себе!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 января в 07:20
Гордиться пока толком не чем
Caniggia
Caniggia
18 января в 06:40
У Точилина не было такого состава, как сейчас.
STVA 1
STVA 1
18 января в 06:35
Ну не надо так категорично на счет гордиться!
ABir
ABir
18 января в 06:30
Про гордиться - это он поспешил
КЭТиК
КЭТиК
18 января в 05:23
Взяли и перевезли в Сочи команду.
cska vperiod
cska vperiod
18 января в 04:39
Пошёл на понижение.
Mangur
Mangur
18 января в 03:01
Удачи Точилину.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 января в 02:52
Пока гордиться нечем.
beefs
beefs
18 января в 01:39
Прощай, дружочек, удачи в дальнейшем...
Cat01
Cat01
18 января в 00:34
Надо доиграть сезон
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
18 января в 00:08
О как , вопрос в цене остался
Gahi
Gahi
18 января в 00:08
Главное чтобы оставалась такой и дольше.
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