Габулов: «Крамаренко — усиление для штаба ЦСКА и плюс для Акинфеева»

Бывший голкипер «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал назначение Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей в армейском клубе.
Думаю, Крамаренко — усиление для штаба ЦСКА. Хотел бы поздравить его с назначением в родной клуб. Дима уже зарекомендовал себя как классный тренер вратарей. Хоть и не всем об этом известно, так как последние годы он работал в «Нефтчи» и сборной Азербайджана. До этого Крамаренко провёл хорошую карьеру, поиграв у именитых тренеров вратарей в «Алании», «Динамо» и ЦСКА. Опыт и знания от Гонтаря, Чанова и других специалистов помогут Диме выстроить работу с голкиперами и показать результат.
Рекомендовал ли Крамаренко в ЦСКА именно Акинфеев? Точно не знаю, но Игорю важно, чтобы с ним работал профессионал со знакомыми ему человеческими качествами. По пальцам руки можно пересчитать специалистов, у которых Игорь тренировался на протяжении карьеры — Чанов и Овчинников в ЦСКА и Стауче в сборной. Назначение Крамаренко — в том числе плюс для Акинфеева. Главная задача Димы: подготовить всех вратарей, чтобы они прогрессировали и приносили очки ЦСКА. В первую очередь речь об Акинфееве, но молодые ребята рядом с Игорем тоже должны расти и прибавлять как можно быстрее, чтобы составить ему полноценную конкуренцию.