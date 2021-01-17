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Габулов: «Крамаренко — усиление для штаба ЦСКА и плюс для Акинфеева»

17 января 2021, 21:46

Бывший голкипер «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал назначение Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей в армейском клубе.

Думаю, Крамаренко — усиление для штаба ЦСКА. Хотел бы поздравить его с назначением в родной клуб. Дима уже зарекомендовал себя как классный тренер вратарей. Хоть и не всем об этом известно, так как последние годы он работал в «Нефтчи» и сборной Азербайджана. До этого Крамаренко провёл хорошую карьеру, поиграв у именитых тренеров вратарей в «Алании», «Динамо» и ЦСКА. Опыт и знания от Гонтаря, Чанова и других специалистов помогут Диме выстроить работу с голкиперами и показать результат.

Рекомендовал ли Крамаренко в ЦСКА именно Акинфеев? Точно не знаю, но Игорю важно, чтобы с ним работал профессионал со знакомыми ему человеческими качествами. По пальцам руки можно пересчитать специалистов, у которых Игорь тренировался на протяжении карьеры — Чанов и Овчинников в ЦСКА и Стауче в сборной. Назначение Крамаренко — в том числе плюс для Акинфеева. Главная задача Димы: подготовить всех вратарей, чтобы они прогрессировали и приносили очки ЦСКА. В первую очередь речь об Акинфееве, но молодые ребята рядом с Игорем тоже должны расти и прибавлять как можно быстрее, чтобы составить ему полноценную конкуренцию.

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Все комментарии
Suinsi
Suinsi
18 января в 00:15
Гаич тоже усилил цска.
mangox22
mangox22
17 января в 23:11
Налр де аж с Баку притащили наверно в сб азербайджана школа вратарей)
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 23:05
один трёп))) он ненадолго в клубе))
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 января в 22:25
Ещё не вечер !!! )))
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 января в 22:07
По ходу заказ оды о Крамаренко петь)) Не спроста его так пиарят!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 22:06
Кто еще не спел хвалебную песню Крамаренко сегодня??? Человек 10 об одном и том же глаголят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 января в 21:51
Стауче он зря привел. Именно этот литовец был одной (не основной, правда) причины того, что Акинфеев прекратил карьеру в сборной. Похлеще Черчесова тип.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 21:49
И кормушка для бульбаша...
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