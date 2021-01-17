Габулов: «Крамаренко — усиление для штаба ЦСКА и плюс для Акинфеева»

Бывший голкипер «Динамо» и ЦСКА прокомментировал назначение на пост тренера вратарей в армейском клубе.

Думаю, Крамаренко — усиление для штаба ЦСКА . Хотел бы поздравить его с назначением в родной клуб. Дима уже зарекомендовал себя как классный тренер вратарей. Хоть и не всем об этом известно, так как последние годы он работал в «Нефтчи» и сборной Азербайджана. До этого Крамаренко провёл хорошую карьеру, поиграв у именитых тренеров вратарей в «Алании», «Динамо» и ЦСКА . Опыт и знания от Гонтаря, Чанова и других специалистов помогут Диме выстроить работу с голкиперами и показать результат.