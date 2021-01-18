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Шварц — о поражении в матче с «Лехом»: «Результат не столь принципиален»

18 января 2021, 00:19

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги первого товарищеского матча на сборах с польским «Лехом» (0:2).

Это была интенсивная игра с хорошими отрезками. К пропущенным голам привели индивидуальные ошибки, немного не повезло в тех моментах. Но в целом не могу сказать, что недоволен матчем.

Сейчас у команды насыщенные занятия, и нам было важно равномерно распределить нагрузку после первой тренировочной недели. Результат не столь принципиален. Важно было посмотреть на те игровые принципы, что мы наигрываем.

Почему Себастьян Шиманьски вышел только во втором тайме? Дело в том, что контроль нагрузки на игроков — это важный момент в подготовке, и сейчас мы подводим ребят к следующему этапу их функционального состояния. Поэтому Себа, как и все остальные, сыграл один тайм.

Я считаю, что Кутицкий и Липовой хорошо проявили себя во втором тайме. Кутицкий сыграл правого крайнего защитника, Липовой первый раз при мне вышел на поле на правом фланге. Для этих парней важно привыкнуть к интенсивности матчей.

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sihafazatron
sihafazatron ответ Vladimir808 (раскрыть)
18 января в 11:24
Это не я, это телефон)) но буду внимательней)
Vladimir808
Vladimir808 ответ sihafazatron (раскрыть)
18 января в 11:20
Хорошо, я передам Чёрному Саше,) Только Вы пожалуйста фамилию с заглавной- то пишите.)))
sihafazatron
sihafazatron
18 января в 08:09
Скажите Саше чёрному, что это всего лишь товарняк и на результат всем плевать))
Caniggia
Caniggia
18 января в 07:55
Наивно было ждать какого-то результата в этом товарняке. Понятно, что команда ещё нулевая. Работайте, Сандро!
beefs
beefs
18 января в 07:36
Началась настоящая работа, удачи...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 января в 06:38
Подготовка к сезону только началась, результат второстепенен.
КЭТиК
КЭТиК
18 января в 06:29
Ясно, что Динамо ещё не готово.
VAN ARM
VAN ARM
18 января в 06:22
верное отношение к тренировкам)))
sv_1969
sv_1969
18 января в 05:32
Так и привыкнут
Остапчук 67
Остапчук 67
18 января в 02:51
Кому нужно его мнение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 января в 01:12
"Лех" в настоящее время занимает десятое место в турнирной таблице Польского Экстракласса. В лиги Европы поляки сыграли по золотым стандартам российских клубов последних двух лет - заняли четвертое место в группе. В принципе для "Динамо" не умаляя способности "Леха", такие противники должны быть вполне по зубам. Остается рассчитывать только на то, что "Динамо" только начало подготовку к весенней части чемпионата и крайне далеко от своих оптимальных кондиций. Посмотрим что будет в следующих контрольных матчах.
Faustello
Faustello
18 января в 01:00
Пссс, это же товарняки, нахрена он вообще распинается перед дурналюгами???
cska vperiod
cska vperiod
18 января в 00:48
Всё важно если даже это товарняк.
баск
баск
18 января в 00:36
Относительно неплохая игра у нас просматривалась, но лишь эпизодами..
Команда всего несколько дней как с пляжа, тогда как Лех близок к возобновлению сезона.

Любопытным у нас показались две вещи:

1. Шварц несколько непонятно жонглирует позициями игроков-
левого заща играл Москвичев, правого- Карапузов, а в центре полузащиты "феерил" Терехов.. Зачем Шварцу подобные "упражнения" с расстановкой игроков на заведомо чужие для них позиции? Ну.. Он жираф, ему видней..

2. Игбун, залечив свои ребра, из деревянного превратился в бетонного- мяч теперь отскакивает от него, как от стенки котельной во дворе..
Надеюсь, это не навсегда..)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 января в 00:20
Липовой был хорош!
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