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Д. Тарасов: «Футболом не наелся. Жду вариантов продолжения карьеры»

18 января 2021, 09:07

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что намерен продолжить футбольную карьеру. Сейчас хавбек находится в статусе свободного агента, покинув казанский клуб в декабре.

Общался ли с кем-то из клубов? Пока только разговоры, конкретики не было. У меня вообще нет никаких предпочтений, готов рассматривать все варианты. По большому счёту, всё равно, где играть. Никаких особых запросов по зарплате у меня нет, все знают, что в «Рубине» я получал не космические деньги, во время суда все мои доходы были в открытом доступе. Люди, наверное, знают, что я сейчас свободный агент. Если не знают, то вот через интервью узнают.

Футболом не наелся. В «Рубине» было не так много игрового времени. На своём хорошем уровне ещё года два я смогу поиграть, так что ещё не насытился. Пока не почувствую, что начал уступать молодым, буду играть, пока не пойму, что пора заканчивать. Но пока настрой боевой. Жду вариантов. Знаю, что не подведу.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:27
хотелось бы никогда больше про него не слышать
Suinsi
Suinsi
18 января в 18:28
Спартак не плохая кандидатура, а то Кокорин там заскучал.
andrefino13
andrefino13
18 января в 14:25
ФК Красава,скамейка запасных,и то по блату.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 января в 12:50
"На своём хорошем уровне ещё года два я смогу поиграть, так что ещё не насытился."

"Свой хороший уровень" - это сидение на лавке в "Локо" или в лазарете и на лавке "Рубина"?

В принципе с таким "уровнем" и до 50 можно....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 января в 10:53
Сумму, которую Дмитрий Тарасов, определил как далеко не "космическую" составляет полмиллиона рублей в месяц. А теперь в качестве вступления на на ниву политических поприщ я бы попросил ему дать определения для МРОТа, составляющего с 1 января 2021 года 12 тысяч 792 рубля, который служит базисом для расчета зарплат, пенсий и больничных большинства обычных россиян.
mahb9ik
mahb9ik
18 января в 10:39
Пхахха ну Тарасня ну клоун, кому ты нужен, и так чемпионом на халяву стал, радуйся!!)
galem72
galem72
18 января в 10:39
Пора уже димасику попробовать свои силы в какой-нибудь АПЛ и БЛ, потому что уровень рпл он давно перерос. Футболисту с такими мозгами, техникой и скоростью нужно двигаться дальше.
Faustello
Faustello
18 января в 10:21, ред.
Над Бузовым и шутить уже нет желания.
ДАША Д
ДАША Д
18 января в 09:43
Уже нужно рассматривать варианты из ФНЛ.
particular
particular
18 января в 09:41, ред.
Не переедать и не доводить себя до состояния икоты, отторжения и и диареи...
Бубнин
Бубнин
18 января в 09:38
"Деньгами не наелся."
Scorp689
Scorp689
18 января в 09:26
ГазМяс ожидает...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 января в 09:13
Тобой уже все наелись.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 января в 09:13
Деньги кончились просто...
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