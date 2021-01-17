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Марио Фернандес: «Мы с женой хотим, чтобы она получила российский паспорт»

17 января 2021, 21:34

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что его супруга Марьяна хочет получить российский паспорт.

В России в паспорт обоим супругам ставят штампик о заключении брака? Надо же! Интересно, я об этом не знал. В Бразилии такого нет — молодожёнам просто выдается свидетельство. Кроме того, супруге теперь нужен новый паспорт, поскольку к ее полному имени добавилась моя фамилия: теперь она Марьяна Шотт де Фрейтас Фернандес.

Я обязательно сделаю штамп, когда вернусь в Москву. Более того, мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи. Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином.

Ранее ЦСКА прибыл в Кампоамор. Команда проведёт в Испании два сбора.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
18 января в 05:40
Россиянину Фернандесу за почти девять лет проживания в России пора бы уже русский язык выучить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
17 января в 23:52
Уважаемый, мне неизвестен твой жизненный опыт, но исходя из мого, возможен десяток ситуаций, равно как и причин и поводов для принятия такого решения.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 января в 23:40
Во вашему это такая сложная мысль илм Марио совсем ребенок что не может решать сам свои семейные дела??))
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 22:32
Я думаю Марио искренен.
Loko57
Loko57
17 января в 22:10
Ну вот... Путину не стоит больше беспокоиться. Население России скоро вырастет за счёт футбола.
mihaluch
mihaluch
17 января в 22:09
Ни каких проблем нет.
Брулин
Брулин
17 января в 22:02
Встанет в один ряд с Монсоном и Рой Джонсом.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 22:02
Вполне нормальное желание. Думаю, что получит и супруга паспорт без проблем.
Террпсихора
Террпсихора
17 января в 22:00
Зачем интервью?! Марио не понял как у нас вопросы решают до сих пор))) Сказал кому нибудь в сборной, через день уже паспорт на дом привезут.
Qatar Airways
Qatar Airways
17 января в 21:54
Прочитав в самом начале новости имя "Марьяна", подумал, что можно и получить гражданство, с таким именем приживётся. Но потом дошёл до фамилии...Словами "Шотт де Фрейтас Фернандес" в поликлинике или собесе можно вызвать панику у населения.
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 января в 21:52
Загнивают фавеллы!))
Faustello
Faustello
17 января в 21:51
И на трубопрокатный завод! Через лет 15 однушка в Зеленограде!!! А? А!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 января в 21:49
Я не могу утверждать, что он сам до этой мысли дошел, но рациональное зерно в этом есть. Жена у Марио юрист по образованию и ей будет гораздо легче с работой у нас при наличии паспорта РФ.
shlomo
shlomo
17 января в 21:45
Да уж.....могло ли такое случиться лет 25 назад.....:((((
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 21:43
с этим в стране проблем нет))))
makkie
makkie
17 января в 21:41
Надеюсь, Фернандес это интервью на русском языке дал?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 21:35
Все в Россию хотят...
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