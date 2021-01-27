«Фиорентина» представила Кокорина цитатами Бродского и Достоевского

Пресс-служба «Фиорентины» представила нападающего Александра Кокорина, используя цитаты из произведений Иосифа Бродского и Фёдора Достоевского.
В видео используется цитата из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции».
Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это — красивый город.
А также фраза Достоевского из романа «Подросток».
Смехом иной человек себя совсем выдает.
Kokorin è qui.#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/MVqXEgpHWI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
«Кольщик, наколи мне купола,
Рядом чудотворный крест с иконами,
Чтоб играли там колокола
С переливами и перезвонами.
Наколи мне домик у ручья,
Пусть течёт по воле струйкой тонкою.
Чтобы от него портной судья
Не отгородил меня решёткою.»
«Кольщик, наколи мне купола,
Рядом чудотворный крест с иконами,
Чтоб играли там колокола
С переливами и перезвонами.
Наколи мне домик у ручья,
Пусть течёт по воле струйкой тонкою.
Чтобы от него портной судья
Не отгородил меня решёткою.»