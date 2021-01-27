«Фиорентина» представила Кокорина цитатами Бродского и Достоевского

1611757885

27 января 2021, 17:31

Пресс-служба «Фиорентины» представила нападающего , используя цитаты из произведений Иосифа Бродского и Фёдора Достоевского.

В видео используется цитата из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции».

Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это — красивый город.

А также фраза Достоевского из романа «Подросток».