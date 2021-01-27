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«Фиорентина» представила Кокорина цитатами Бродского и Достоевского

27 января 2021, 17:31

Пресс-служба «Фиорентины» представила нападающего Александра Кокорина, используя цитаты из произведений Иосифа Бродского и Фёдора Достоевского.

В видео используется цитата из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции».

Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это — красивый город.

А также фраза Достоевского из романа «Подросток».

Смехом иной человек себя совсем выдает.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy ответ Александр Рябов (раскрыть)
вчера в 13:09
Вы спросите у Кокорина - кто такой Ставрогин.
karnager
karnager
27 января в 23:44, ред.
Блин, Кокоша испугал своим фейсом в этом профайле. После отсидки неважно выглядит, вот прям реально. Бэбифейс пропал, на лице трудовые морщины
Terek-Anji
Terek-Anji
27 января в 23:33
Чет ржу как лось!🤣🤣🤣

Не далёк тот день, когда с трибун будут кричать вафан куло, что нам впарили?!🤣🤣🤣
Александр Рябов
Александр Рябов ответ Faustello (раскрыть)
27 января в 23:09
Первое знакомства читателя со Ставрогиным - это как с Кокорина списывалось!
Faustello
Faustello ответ DEIVID_1 (раскрыть)
27 января в 23:07
Класс!))
Faustello
Faustello ответ Александр Рябов (раскрыть)
27 января в 23:04
Бесы!))
Faustello
Faustello
27 января в 23:03, ред.
Уверен что Кокорий как минимум ни строчки не читал ни одного, ни другого. Спроси его про эти фамилии, очень вероятно что он вообще скажет что это бывшие футболисты)))
Александр Рябов
Александр Рябов
27 января в 21:58
Из Достоевского есть гораздо более точные цитаты описывающие Кокорина. Особенно из произведений "Преступление и наказание", "Идиот". Хотя само выбранное произведение "Подросток", оно конечно про Кокорина -) но врядли он сможет понять намёк
d_fincher
d_fincher
27 января в 21:46, ред.
Смехом иной человек себя совсем выдает.

Это точно про Саню)))
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
27 января в 21:31
Будут петь "шёл я лесом лесиком, нашёл Сашка с колесиком "
pomor45
pomor45
27 января в 21:29
За что классика оскорбили?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
27 января в 20:40
Отлично подойдет фраза Антон Палыча с моей вариацией:
Кокорину пришло время наконец:
"По капле выдавливать из себя валуйки"
shur
shur ответ Федор Паршунин (раскрыть)
27 января в 20:38
...взгляните на улыбку нашего героя, улыбка проходимца, итальянцы в корень зрят!!!
dzvinka
dzvinka ответ Сп62 (раскрыть)
27 января в 20:37
в казино? о да, я это тоже не исключаю))) ахахаха
Сп62
Сп62
27 января в 20:34
Что вы все будите петь, если Сашка заиграет? Лично я такого не исключаю.
протон1
протон1
27 января в 20:14
отсидит на лавке и вернется. что вы орете?
Владимир 77
Владимир 77
27 января в 20:09
Лучше бы представили под песню Бутырки
Бутырская тюрьма - судьба ломается
Бутырская тюрьма - душа так мается
Бутырская тюрьма - жизнь не кончается
Тюрьма стоит, столица спит, земля вращается
нечитайло
нечитайло
27 января в 20:04
Про игру есть чего в стихах
Gahi
Gahi
27 января в 19:45
Брависсимо Фиорентина так с подтекстом привела пример классика Ф.М. Достоевского у которого есть роман "Идиот" который он дописывал в Италии, закончил во Флоренции 29 января 1869 года. Это намёк Кокорину любителю заведения Кабачок "13 стульев", что нужно играть серьёзно и вести себя достойно. Удачи
zsb1961
zsb1961
27 января в 19:39
Ну, хоть, первый раз в жизни он услышал фамилии Достоевского и Бродского!
dzvinka
dzvinka
27 января в 19:38
сравнили так сравнили))) достоевсткого, и Кококо))) ахахаха стихами
Rattlehead
Rattlehead
27 января в 19:33
Крылов был бы уместнее:
«Орлам случается и ниже кур спускаться,
Но курам никогда до облак не подняться...»
Крикун
Крикун
27 января в 19:28
Больше бы подошёл незабвенный мэтр стиха Круг:
«Кольщик, наколи мне купола,
Рядом чудотворный крест с иконами,
Чтоб играли там колокола
С переливами и перезвонами.

Наколи мне домик у ручья,
Пусть течёт по воле струйкой тонкою.
Чтобы от него портной судья
Не отгородил меня решёткою.»
eleven LC
eleven LC
27 января в 19:27
Неожиданно видеть имя Достоевского и Кокорина вместе
Союзник противников
Союзник противников
27 января в 19:23, ред.
Ужас,бессмысленный и беспощадный... А Кокорекин спросил на чистейшем аглицком :Кто ист энти ХУ???
А надо было фразой -посвящением Кокоре:

"Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря."
МапС
МапС ответ Супервайзер (раскрыть)
27 января в 19:23
А написал их еврей какой-то, Учпедгиз вроде :)
МапС
МапС
27 января в 19:10
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    27 января в 19:07
    Епрст. Захотелось Сашка обратно после ролика).
    Типа "такая корова нужна самому". Ахахаха.
    Супервайзер
    Супервайзер
    27 января в 19:04, ред.
    Помнится, был, когда я служил в Вооруженных Силах СССР, у нас один начальник.
    Получил он очередное звание капитана третьего ранга, довольный такой заходит на корабль, а время было позднее. А дежурный стоит возле трапа и читает. Не заметил вновь испеченного кап три.
    "Читаешь?,- добродушно спросил офицер, - Я тоже прочёл две книги, "ЧУК" и "ГЕК" называются".
    Так Кокорин и х не читал наверняка.
    Супервайзер
    Супервайзер ответ Ironigor (раскрыть)
    27 января в 18:55
    И Чехова тоже.
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