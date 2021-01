Полузащитник «Реала» , как и ожидалось, перебрался в «Арсенал» на правах аренды.

Футболист будет выступать за «канониров» до конца текущего сезона. Хавбек выбрал 11-й номер в новом коллективе.

🇳🇴 1️⃣1️⃣ 🇳🇴



