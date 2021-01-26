«Севилья» объявила о переходе Алехандро Гомеса

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса.
Сумма трансфера не разглашается. Контракт с аргентинцем подписан до 30 июня 2024 года.
«Севилья» на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса.
Сумма трансфера не разглашается. Контракт с аргентинцем подписан до 30 июня 2024 года.
Теперь надеюсь что и Аталанта сумеет перестроится и играть не хуже, без своего, теперь уже, бывшего, капитана - появляется шанс на большее кол-во игровой практики у Малиновского и Миранчука.
И Севилья надеюсь, прибавит в креативе в атаке, заполучив крутого атакующего диспетчера за довольно вменяемые деньги. Ну а самому Гомесу - скорейшей акклиматизации на новом месте, и быстрого "встраивания" в коллектив.
Теперь надеюсь что и Аталанта сумеет перестроится и играть не хуже, без своего, теперь уже, бывшего, капитана - появляется шанс на большее кол-во игровой практики у Малиновского и Миранчука.
И Севилья надеюсь, прибавит в креативе в атаке, заполучив крутого атакующего диспетчера за довольно вменяемые деньги. Ну а самому Гомесу - скорейшей акклиматизации на новом месте, и быстрого "встраивания" в коллектив.