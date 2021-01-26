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«Севилья» объявила о переходе Алехандро Гомеса

26 января 2021, 22:33

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса.

Сумма трансфера не разглашается. Контракт с аргентинцем подписан до 30 июня 2024 года.

«Севилья» объявила о переходе Алехандро Гомеса

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Все комментарии
ДСА
ДСА
27 января в 05:22
Команда не хуже Аталанты.
dzvinka
dzvinka
27 января в 02:21
5,5лямов евро +3 бонусами если заиграет.
Илья85
Илья85 ответ shlifen (раскрыть)
26 января в 23:30
Как думаешь ,какую родь ему отведут в севильи ?ведь это он в аталанте был "перввм парнем в деревне ",да стиль ннмного другой .
shlifen
shlifen
26 января в 23:05
Наконец закончилась эта небольшая "сага".
Теперь надеюсь что и Аталанта сумеет перестроится и играть не хуже, без своего, теперь уже, бывшего, капитана - появляется шанс на большее кол-во игровой практики у Малиновского и Миранчука.
И Севилья надеюсь, прибавит в креативе в атаке, заполучив крутого атакующего диспетчера за довольно вменяемые деньги. Ну а самому Гомесу - скорейшей акклиматизации на новом месте, и быстрого "встраивания" в коллектив.
beefs
beefs
26 января в 22:41
ну что же поздравляем, удачи..
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