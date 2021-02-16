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«Локомотив» подписал профессиональный контракт со своим воспитанником

16 февраля 2021, 20:16

«Локомотив» объявил о подписании профессионального контракта с защитником своей молодёжной команды Алексеем Казариновым.

Казаринов — воспитанник академии «Локомотива». В текущем розыгрыше Молодёжной лиги он провёл за дубль «железнодорожников» 14 матчей. Также Алексей вызывается в юношескую сборную России.

«Я очень рад подписать свой первый контракт с родным клубом. Я к этому долго шёл, усердно работал и старался помогать команде. „Локомотив“ для меня больше, чем клуб — здесь я делал свои первые шаги в большом футболе и для меня всегда было честью играть в красно-зелёной форме. Кроме того, именно „Локо“ дал мне возможность начать играть в юношеской сборной, а ведь это одна из главных целей молодых игроков!

Благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за доверие и поддержку — постараюсь оправдать надежды. В этом сезоне у нас вновь только самые высокие цели — выиграть чемпионство в Молодёжной лиге и продвинуться как можно дальше в Юношеской лиге УЕФА», — цитирует Казаринова пресс-служба «Локомотива».

Ранее «Локомотив» отдал хавбека Берковского в аренду «Нижнему Новгороду».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 февраля в 20:45
Когда это станет системой?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 февраля в 20:40
Это хорошее событие...
shlomo
shlomo
16 февраля в 20:32
Только просьба.....не загубите парня!!!!!!!
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 20:23
Со своим воспитанником, этот факт радует.
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 20:18
Удачи парню!Больше своих надо!
drug01
drug01
16 февраля в 20:16
Желаем удачи и здоровья
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