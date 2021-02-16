Румменигге: «Я засмеялся, когда увидел зарплату Месси»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос журналистов о контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».
Что я думаю о зарплате Месси? Я засмеялся, когда увидел её. Я могу только сделать ему комплимент, потому что ему удалось заключить такой астрономический контракт.
Соглашение Месси с «Барселоной» заканчивается этим летом. Аргентинец может продолжить карьеру в ПСЖ или «Манчестер Сити».
Он на протяжении почти 8 лет был одной из ключевых причин гегемонии Барселоны в Европе. Другой вопрос, что в последние годы команда сильно сдала и Лео стоило бы снизить зарплату. Но это уже вопрос к менеджменту Бартомеу, который перезаключил контракт и не позволил ему уйти в прошлом году.
Он на протяжении почти 8 лет был одной из ключевых причин гегемонии Барселоны в Европе. Другой вопрос, что в последние годы команда сильно сдала и Лео стоило бы снизить зарплату. Но это уже вопрос к менеджменту Бартомеу, который перезаключил контракт и не позволил ему уйти в прошлом году.
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26. 01. 2021
Барселона» опубликовала годовой финансовый отчет.
Согласно данным этого документа, краткосрочный долг каталонского клуба составляет около 730 млн евро, а весь размер задолженностей «Барсы» – почти 1,2 млрд евро.
Дорого нынче обходятся Барселоне голы Месси Осасунам и Эйбарам!😂😂😂😂
__________________
26. 01. 2021
Барселона» опубликовала годовой финансовый отчет.
Согласно данным этого документа, краткосрочный долг каталонского клуба составляет около 730 млн евро, а весь размер задолженностей «Барсы» – почти 1,2 млрд евро.
Дорого нынче обходятся Барселоне голы Месси Осасунам и Эйбарам!😂😂😂😂