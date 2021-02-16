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Румменигге: «Я засмеялся, когда увидел зарплату Месси»

16 февраля 2021, 13:20

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос журналистов о контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

Что я думаю о зарплате Месси? Я засмеялся, когда увидел её. Я могу только сделать ему комплимент, потому что ему удалось заключить такой астрономический контракт.

Соглашение Месси с «Барселоной» заканчивается этим летом. Аргентинец может продолжить карьеру в ПСЖ или «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
17 февраля в 10:34
Месси не в одночасье стал получать огромную з/п, Румменигге следовало бы об этом помнить и проявить уважение.
Он на протяжении почти 8 лет был одной из ключевых причин гегемонии Барселоны в Европе. Другой вопрос, что в последние годы команда сильно сдала и Лео стоило бы снизить зарплату. Но это уже вопрос к менеджменту Бартомеу, который перезаключил контракт и не позволил ему уйти в прошлом году.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ 3веpобой (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля в 22:49
Зато поцеловать смог нижние места.
STVA 1
STVA 1 ответ Альфамен (раскрыть)
16 февраля в 16:08
Ага!А про зрЯплату узнал и подумал :не дай Бог и у нас столько попросят)))
Королевский Реал
Королевский Реал
16 февраля в 15:51
Что я думаю о зарплате Месси? Я засмеялся, когда увидел её. Я могу только сделать ему комплимент, потому что ему удалось заключить такой астрономический контракт.
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26. 01. 2021
Барселона» опубликовала годовой финансовый отчет.

Согласно данным этого документа, краткосрочный долг каталонского клуба составляет около 730 млн евро, а весь размер задолженностей «Барсы» – почти 1,2 млрд евро.


Дорого нынче обходятся Барселоне голы Месси Осасунам и Эйбарам!😂😂😂😂
Альфамен
Альфамен ответ STVA 1 (раскрыть)
16 февраля в 15:50
Нервное было,когда Бавария с Барсой в ЛЧ играла....
berda2003
berda2003
16 февраля в 15:33
... а сколько человек на Земле заплакали?...
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
16 февраля в 14:38
Это нервное)))
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 февраля в 14:36
Сто пудово!Зато много таких осуждающих !Типа праведников)А когда предлагают работу получше , то можно подумать отказываются!Или когда зарплату подымают)))
Брулин
Брулин
16 февраля в 14:29
Странно, что такой серьёзный человек даёт комментарии об игроке другого клуба
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 14:28
Месси знает себе цену.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 3веpобой (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля в 14:26, ред.
Футбол - не теннис.
Futurista
Futurista
16 февраля в 14:15
Каталонские бабушки заплакали...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
16 февраля в 13:54
Когда тебе клуб каждый год предлагает перезаключить контракт , то грех отказываться .....тут кроме Месси похоже кто то еще поживился.
STVA 1
STVA 1 ответ Rosomahа (раскрыть)
16 февраля в 13:39
Ему то плевать кто и что о нем думает!
112910415
112910415
16 февраля в 13:39
это, видимо, что-то нервное
Rosomahа
Rosomahа
16 февраля в 13:36
3-0 от Юве,3-0 от Ромы,4-0 от Ливерпуля,позорные 8-2 от Баварии-и это только последние сезоны провалов барсы и мосси,но зп все также продолжает получать нереальную за голы в ворота Алавеса и Гранады!
beefs
beefs
16 февраля в 13:33
смех сквозь слезы..
shlomo
shlomo
16 февраля в 13:26
Можно смеяться, можно грустить....но факт есть факт...
David Young
David Young
16 февраля в 13:21
У многих сходная реакция на заработную плату Месси.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
16 февраля в 13:21
С мой стороны - это была истерика
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