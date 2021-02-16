Румменигге: «Я засмеялся, когда увидел зарплату Месси»

1613470833

16 февраля 2021, 13:20

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос журналистов о контракте нападающего с «Барселоной».

Что я думаю о зарплате Месси? Я засмеялся, когда увидел её. Я могу только сделать ему комплимент, потому что ему удалось заключить такой астрономический контракт.