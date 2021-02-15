Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ летом этого года

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15 февраля 2021, 19:49

Форвард не покинет «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года, утверждает Sport.

По информации источника, 22-летний футболист очень хочет остаться в ПСЖ , несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Отмечается, что Мбаппе решит, где продолжит свою футбольную карьеру, только в следующем сезоне.

Нынешний контракт Килиана с французским клубом истекает 30 июня 2022 года.