Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ летом этого года

Форвард Килиан Мбаппе не покинет «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года, утверждает Sport.
По информации источника, 22-летний футболист очень хочет остаться в ПСЖ, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Отмечается, что Мбаппе решит, где продолжит свою футбольную карьеру, только в следующем сезоне.
Нынешний контракт Килиана с французским клубом истекает 30 июня 2022 года.
Ранее появлялась информация, согласно которой ПСЖ хочет продать Мбаппе, чтобы купить Месси.
Всем здоровья.
Всем здоровья.