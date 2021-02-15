ГлавнаяНовости

Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ летом этого года

15 февраля 2021, 19:49

Форвард Килиан Мбаппе не покинет «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года, утверждает Sport.

По информации источника, 22-летний футболист очень хочет остаться в ПСЖ, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Отмечается, что Мбаппе решит, где продолжит свою футбольную карьеру, только в следующем сезоне.

Нынешний контракт Килиана с французским клубом истекает 30 июня 2022 года.

Ранее появлялась информация, согласно которой ПСЖ хочет продать Мбаппе, чтобы купить Месси.

Все новости
Слухи«Локомотив» не будет продлевать контракт с Лысовым
Сегодня, 16:45 Комментарии7
Слухи«Интер» собирается продлить контракты сразу с 4 игроками основы
Сегодня, 14:47 Комментарии3
ОфициальноЗащитник Бардсли продлил контракт с «Бёрнли»
Сегодня, 14:09 Комментарии3
Слухи«Милан» готов продлить контракт с Ибрагимовичем
Сегодня, 10:36 Комментарии6
Слухи«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном, игрок пока сомневается
Сегодня, 09:29 Комментарии4
СлухиРамос и «Реал» ведут переговоры о продлении контракта
Сегодня, 09:08 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
16 февраля в 11:17
всё это и не точно, и не окончательно
Incredulous
Incredulous ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 февраля в 22:24, ред.
Да тут все намного проще, во-первых молодой французик очень быстро привых к большим деньгам, которых ему не будут платить ни в Реале, ни тем более в Ливерпуле, а во-вторых зазвездившийся паренёк понял, что в Реале с ним не будут так носится, как в ПСЖ, и здесь прийдётся доказывать свою профпригодность и оправдывать свой ценник. Вот и решил пойти по пути наименьшего сопротивления.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 февраля в 21:37
Это позиция слабака. Роналду пришёл в этот клуб и сотворил историю с ним. На тот период тоже трофеями не блистал Реал, а команда перестраивалась.
Либо он врубит мужика, либо так и будет забивать Анже и Дижонам в своей зоне комфорта. Только вот в ЛЧ он не блещет и от золотого мяча вне ЧЕ или ЧМ очень далёк пока.
ДСА
ДСА
15 февраля в 20:55
Лучше, чем в ПСЖ условий нет.
sv_1969
sv_1969
15 февраля в 20:29
Завис на бабках))
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 20:28
Реал колбасит, Ливерпуль тоже , потому и передумал парень уходить. То же самое и Неймара касается. Как сильно Неймар хотел вернуться в Барселону, всех достал своим плачем. А как только у Барселоны начались проблемы , сразу и передумал. Скорее всего и Килиан и Неймар останутся в ПСЖ . Тем более , что Ливерпуль вообще может в ЛЧ не попасть, если продолжит в том же духе.
Всем здоровья.
Сантус
Сантус ответ ilyafrom (раскрыть)
15 февраля в 20:24
Неймар кореш,он научит..)
Сантус
Сантус
15 февраля в 20:22
....и не успеем оглянуться как......ЧТО!ему уже 30?!! )
ilyafrom
ilyafrom
15 февраля в 20:21
Скатился Мбаппе. Уже не тот. Уже не о титулах думает, а о деньгах. Такими темпами через несколько лет о нем забудут
Cympak-05
Cympak-05
15 февраля в 20:21
Это будет правильным решением. Пока финансы клубов в шоке от ковида.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 20:16
Вот и правильно!
neukomm
neukomm
15 февраля в 20:12
Если Мбаппе собирается уходить следующим летом/сезоне, то уйдет как свободный трансфер. Так же получается? Но ПСЖ вряд ли устраивает такой расклад.
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 20:00, ред.
Контракт истекает в июне 2022 года! Руководство ПСЖ неоднократно говорило о том , что до истечения контракта, Мбаппе не отпустят из команды, при этом, неоднократно предлагали Мбаппе новый контракт, который предполагал играть за ПСЖ после 2022 года....от нового контракта Мбаппе - отказался... Но до лета 2022 года, он обязан играть за ПСЖ.

Поэтому, Мбаппе и не собирается уходить из ПСЖ летом этого года....
shlomo
shlomo
15 февраля в 19:57
Не понятная какая то возня...или кто то распускает слухи...
Шишанутый
Шишанутый
15 февраля в 19:53
Променять Мбапе на престарелого пешехода это не слыханая глупость!!
dimagas2
dimagas2
15 февраля в 19:53
А куда ему уходить?Кто ему будет платить такое бабло как не ПэСэЖэ?
ДАША Д
ДАША Д
15 февраля в 19:51
Всё ещё может измениться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100