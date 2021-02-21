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Гвардиола заявил, что «Ман Сити» расстанется с некоторыми игроками

21 февраля 2021, 09:56

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в ближайшее время команду покинут некоторые футболисты.

Все наши футболисты заслуживают играть за «Манчестер Сити». Нет никаких сомнений, что они обладают исключительными качествами. Но ситуация меняется, некоторые игроки не готовы принять тот факт, что они не будут выходить на поле регулярно. Поэтому некоторые футболисты покинут команду.

Ранее ходили слухи, что «Ман Сити» готовится оформить трансфер нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
21 февраля в 15:00
Главное — не влететь Гладбаху на следующей неделе. Все команды сдали, в т.ч. и Бавария, огромный шанс для Сити на титулы в этом сезоне.
Igo0rek
Igo0rek ответ 112910415 (раскрыть)
21 февраля в 14:28
Ведомость под топ форварда наверное освобождают
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 12:13
Надо немного проредить команду!
112910415
112910415
21 февраля в 10:33
всё же готовятся кого-то купить ?
Igo0rek
Igo0rek ответ ilyafrom (раскрыть)
21 февраля в 10:29
Агуэрыча жалко конечно... Легенда клуба все таки!
shlomo
shlomo
21 февраля в 10:13
Расстование неизбежно
drug01
drug01
21 февраля в 10:13
Нужно заменить ряд игроков
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 10:04
Ещё можно успеть...
ilyafrom
ilyafrom
21 февраля в 10:01
Понятное дело, что игроки в команде будут не навсегда. Скорее это Фернандиньо, Агуэро, Эрик Гарсиа
beefs
beefs
21 февраля в 09:57
это так называемый круговорот в футболе...
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