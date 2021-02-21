Гвардиола заявил, что «Ман Сити» расстанется с некоторыми игроками

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что в ближайшее время команду покинут некоторые футболисты.

Все наши футболисты заслуживают играть за «Манчестер Сити». Нет никаких сомнений, что они обладают исключительными качествами. Но ситуация меняется, некоторые игроки не готовы принять тот факт, что они не будут выходить на поле регулярно. Поэтому некоторые футболисты покинут команду.