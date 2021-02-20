Петржела: «Чемпионство от „Зенита“ никуда не денется»

Экс-наставник «Зенита» поделился мнением о поражении питерского клуба в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (1:2).

Был в шоке, когда увидел, что «Зенит» проиграл. Очень странно, ведь у них была хорошая подготовка в Дубае. Поражение меня хоть и удивило, но такое может случиться с каждым. Первый матч после долгого перерыва, и такое, к сожалению, иногда случается.

Был уверен, что «Зенит» снова станет победителем Кубка России… Болельщикам не стоит нервничать — это никакой не позор. Конечно, мне, как и остальным поклонникам петербургской команды, хочется, чтобы «Зенит» всегда побеждал. Но без поражений нет футбола. Теперь ждём чемпионство — оно-то точно никуда не денется.