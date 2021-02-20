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Петржела: «Чемпионство от „Зенита“ никуда не денется»

20 февраля 2021, 20:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о поражении питерского клуба в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (1:2).

Был в шоке, когда увидел, что «Зенит» проиграл. Очень странно, ведь у них была хорошая подготовка в Дубае. Поражение меня хоть и удивило, но такое может случиться с каждым. Первый матч после долгого перерыва, и такое, к сожалению, иногда случается.

Был уверен, что «Зенит» снова станет победителем Кубка России… Болельщикам не стоит нервничать — это никакой не позор. Конечно, мне, как и остальным поклонникам петербургской команды, хочется, чтобы «Зенит» всегда побеждал. Но без поражений нет футбола. Теперь ждём чемпионство — оно-то точно никуда не денется.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 февраля в 09:51
по такой игре уже можно сомневаться
Kosmos58
Kosmos58
21 февраля в 08:36
    CSKA2012
    CSKA2012
    21 февраля в 07:40
    Зенит и чемпионство упустит в этом году, не видать им золота. Не плохо было бы если в этом году ЦСКА взял какой нибудь трофей Кубок букмекеров или золото Банка.
    oFANATo
    oFANATo
    20 февраля в 23:56
    Петржела, не говори гоп пока не перепрыгнешь.
    Кубок вон уже уплыл.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    20 февраля в 21:49
    Как говорится ,проблемы индейцев шерифа не е..т. Спады могут быть у всех, и у Зенита тоже.
    Учитывая отрыв, Зенит может позволить себе 1-2 небольшие ошибки, конкуренты нет.
    Именно поэтому шансы питерцев чуть выше. Но я бы не сказал, что чемпионство в кармане. Впереди почти треть чемпионата...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    20 февраля в 21:36
    Чемпионство от "Зенита" никуда не убежит это точно, но заслуга в этом не "Зенита", а нестабильной игрой конкурентов по чемпионату. Мало верится что ЦСКА выдаст непрерывную серию побед, у "Локомотива" не было достойного усиления, "Спартак" судя по сегодняшней игре зря оставил Тедеску на роли тренера, у "Красндара" тоже нарисовались из-за травм проблемы на ведущих позициях, все конкуренты будут также терять очки. А "Зениту" надо серьезно подумать об улучшении качества игры, чтобы оправдать свои затраты на европейской арене. А то с такой игрой в Лиге Чемпионов даже одного очка не наберут.
    drug01
    drug01
    20 февраля в 21:29
      mihaluch
      mihaluch
      20 февраля в 21:24
      С такой игрой и чемпионство может уплыть.
      Vredinka_online
      Vredinka_online
      20 февраля в 21:17
      Словно голос из прошлого...............................
      beefs
      beefs
      20 февраля в 21:14
      посмотрим что будет в мае...
      shlomo
      shlomo
      20 февраля в 21:07
      Говорить можно что угодно...а вот где игра?????....это уже вопросище....
      DEIVID_1
      DEIVID_1
      20 февраля в 20:58
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        20 февраля в 20:54
        Ещё не сыгрались!
        sv_1969
        sv_1969
        20 февраля в 20:48
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