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Абрамов: «Урунов может всё доказать своей игрой и вернуться в „Спартак“»

20 февраля 2021, 21:31

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов поделился мнением об аренде полузащитника «Спартака» Остона Урунова в «Уфу».

Всё шло к тому, что Урунов не останется в «Спартаке». Когда уходил Газизов, уже мелькала информация, что это коснется и Остона. Было понятно, что куда-то ему придётся перебираться. Если в «Уфе» у Урунова будет игровая практика, возвращение будет хорошим решением.

Что касается возможного возвращения Остона в «Спартак», у любого футболиста бывают периоды взлётов и падений. Всё будет зависеть от самого полузащитника. Он может всё доказать своей игрой и вернуться в «Спартак». Такие случаи известны.

На тему «Спартака» я с Уруновым не разговаривал. Последний раз мы с ним виделись, когда он приезжал в сборную. Но тогда Остон был с травмой.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 февраля в 05:08
В своё время Дзюба всё доказывал, доказывал и всё возвращался в Спартак, а его каждый раз выкидывали из команды.
Стоит ли Урунову возвращаться в Спартак?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 февраля в 22:19
О нем можно забыть
sv_1969
sv_1969
20 февраля в 21:50
Он в рабстве у Шамиля
SHMEL
SHMEL
20 февраля в 21:40
Сдается мне сам Урунов не захочет возвращаться в спартак по окончании аренды.
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 21:32
Посмотрим, как докажет...
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