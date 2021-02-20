Абрамов: «Урунов может всё доказать своей игрой и вернуться в „Спартак“»

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов поделился мнением об аренде полузащитника «Спартака» Остона Урунова в «Уфу».
Всё шло к тому, что Урунов не останется в «Спартаке». Когда уходил Газизов, уже мелькала информация, что это коснется и Остона. Было понятно, что куда-то ему придётся перебираться. Если в «Уфе» у Урунова будет игровая практика, возвращение будет хорошим решением.
Что касается возможного возвращения Остона в «Спартак», у любого футболиста бывают периоды взлётов и падений. Всё будет зависеть от самого полузащитника. Он может всё доказать своей игрой и вернуться в «Спартак». Такие случаи известны.
На тему «Спартака» я с Уруновым не разговаривал. Последний раз мы с ним виделись, когда он приезжал в сборную. Но тогда Остон был с травмой.
Стоит ли Урунову возвращаться в Спартак?
Стоит ли Урунову возвращаться в Спартак?