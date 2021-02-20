Абрамов: «Урунов может всё доказать своей игрой и вернуться в „Спартак“»

Главный тренер сборной Узбекистана поделился мнением об аренде полузащитника «Спартака» в «Уфу».

Всё шло к тому, что Урунов не останется в «Спартаке». Когда уходил Газизов, уже мелькала информация, что это коснется и Остона. Было понятно, что куда-то ему придётся перебираться. Если в «Уфе» у Урунова будет игровая практика, возвращение будет хорошим решением.

Что касается возможного возвращения Остона в «Спартак», у любого футболиста бывают периоды взлётов и падений. Всё будет зависеть от самого полузащитника. Он может всё доказать своей игрой и вернуться в «Спартак». Такие случаи известны.

На тему «Спартака» я с Уруновым не разговаривал. Последний раз мы с ним виделись, когда он приезжал в сборную. Но тогда Остон был с травмой.