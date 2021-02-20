ГлавнаяНовости

Тухель — о замене Хадсона-Одои: «Я был недоволен его отношением к игре»

20 февраля 2021, 19:13
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил обратную замену нападающего Каллума Хадсона-Одои в матче 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1). Форвард появился на поле в перерыве, однако уже на 76-й минуте был заменён.

Абрахам не смог проявить себя, поэтому мы изменили расстановку и выпустили Хадсона-Одои. Но я остался недоволен его отношением к игре, энергией и прессингом.

Я заменил его, потому что сейчас он находится не в лучшей форме. Это было тяжелое решение, но завтра мы забудем о нём. У него есть возможность выйти в старте в матче с «Атлетико» во вторник.

Все новости
«Я потерял голос, было очень страшно». Фергюсон — о кровоизлиянии в мозг
Вчера, 23:50 Комментарии1
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Вчера, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Вчера, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Вчера, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Вчера, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Вчера, 15:36 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
21 февраля в 12:25
Выйти из скамейки и потом быть замененным очень больно бьет по игроку.
Не видел игру. Вроде последние матчи Одои играл на уровне.
Тухель этими заменами Абрахама и Одои передал всем, что будет поступать жестко с недисциплинированными игроками. Это его работа конечно, но думаю в раздевалке будет как минимум неспокойно перед ответственными играми с Атлетико.
goalaktika
goalaktika
20 февраля в 22:21
Редкий случай
Cat01
Cat01
20 февраля в 19:18
Тренеру видней всегда
shlomo
shlomo
20 февраля в 19:18
Все правильно сделал....
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 19:17
Надо было заменить и заменили.
Василий 50
Василий 50
20 февраля в 19:15
Правильная замена игрока
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100