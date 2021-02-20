Тухель — о замене Хадсона-Одои: «Я был недоволен его отношением к игре»

Главный тренер «Челси» объяснил обратную замену нападающего в матче 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1). Форвард появился на поле в перерыве, однако уже на 76-й минуте был заменён.

Абрахам не смог проявить себя, поэтому мы изменили расстановку и выпустили Хадсона-Одои. Но я остался недоволен его отношением к игре, энергией и прессингом.

Я заменил его, потому что сейчас он находится не в лучшей форме. Это было тяжелое решение, но завтра мы забудем о нём. У него есть возможность выйти в старте в матче с «Атлетико» во вторник.