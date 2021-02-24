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Мусиала принял решение выступать за сборную Германии

24 февраля 2021, 15:06

17-летний полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заявил, что решил выступать за сборную Германии. У футболиста также есть гражданство Англии.

Англия — мой дом. Трудно подобрать слова, чтобы описать, что эта страна значит для меня. В одном сердце у меня Германия, в другом — Англия. И оба продолжат биться.

Я очень много думал о том, за какую сборную играть. В итоге я просто прислушался к чувствам, которые долгое время говорили мне, что правильное решение — это выступать за Германию.

Мусиала стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов среди англичан.

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Все комментарии
Рукалицо
Рукалицо
25 февраля в 10:13
Истинный ариец.
RoninSibir
RoninSibir
25 февраля в 07:02
Ну конечно - 4 звезды на футболке лучше, чем одна.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
24 февраля в 18:54
    ДАША Д
    ДАША Д
    24 февраля в 15:40
    В сборную еще попасть надо.
    R0100V
    R0100V
    24 февраля в 15:08
    Значит вскоре станет чемпионом европы
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    24 февраля в 15:08
    Губа не дура за Германи ю
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