Мусиала принял решение выступать за сборную Германии

17-летний полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заявил, что решил выступать за сборную Германии. У футболиста также есть гражданство Англии.
Англия — мой дом. Трудно подобрать слова, чтобы описать, что эта страна значит для меня. В одном сердце у меня Германия, в другом — Англия. И оба продолжат биться.
Я очень много думал о том, за какую сборную играть. В итоге я просто прислушался к чувствам, которые долгое время говорили мне, что правильное решение — это выступать за Германию.
Мусиала стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов среди англичан.