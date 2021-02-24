Мусиала принял решение выступать за сборную Германии

17-летний полузащитник «Баварии» заявил, что решил выступать за сборную Германии. У футболиста также есть гражданство Англии.

Англия — мой дом. Трудно подобрать слова, чтобы описать, что эта страна значит для меня. В одном сердце у меня Германия, в другом — Англия. И оба продолжат биться.

Я очень много думал о том, за какую сборную играть. В итоге я просто прислушался к чувствам, которые долгое время говорили мне, что правильное решение — это выступать за Германию.