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Да Лаурентис поздравил Гаттузо с победой над «Ювентусом»

14 февраля 2021, 16:11
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Il Corriere della Sera сообщает, что владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поздравил главного тренера Дженнаро Гаттузо с победой над «Ювентусом» в матче 22-го тура Серии А.

Недавно ходили слухи, что Гаттузо мог лишиться своей работы, если бы игра с «Юве» была проиграна.

Однако патрон неаполитанского клуба выразил доверие наставнику.

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abramjan
abramjan
15 февраля в 22:26
Порадовали старого мафиозу...
Брулин
Брулин
14 февраля в 17:54
Каррера – новый тренер «Бари». Клуб могли купить Ротенберги и Керимов, от банкроства спас Де Лаурентис
Остапчук 67
Остапчук 67
14 февраля в 17:10
А в ЛЧ не попадёт
sv_1969
sv_1969
14 февраля в 16:58
Есть с чем поздравить
ДСА
ДСА
14 февраля в 16:47
Президент Наполи просто счастлив.
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 16:42
Радует тот факт, что владелец "Наполи" выразил доверие Дженнаро...

Не всё получается у Гаттузо, как бы хотелось, но он старается, стремится к большему, и хочется пожелать ему удачи, успехов в его тренерской карьере как у "штурвала" "Наполи", так и в тренерской карьере в целом. Как бывший игрок, как человек, личность заслуживает только - уважения, своей игрой, "поведением на поле" в составе команд, за которые он играл, в том числе и за свою игру в сборной Италии.

Здоровья ему, удачи, успехов теперь уже в качестве тренера!
drug01
drug01
14 февраля в 16:22
Важная победа так продолжать
beefs
beefs
14 февраля в 16:12
после такой победы в отставку не отправляют...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 16:12
Гатузо был на высоте
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