Да Лаурентис поздравил Гаттузо с победой над «Ювентусом»

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14 февраля 2021, 16:11

Il Corriere della Sera сообщает, что владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поздравил главного тренера с победой над «Ювентусом» в матче 22-го тура Серии А.

Недавно ходили слухи, что Гаттузо мог лишиться своей работы, если бы игра с «Юве» была проиграна.

Однако патрон неаполитанского клуба выразил доверие наставнику.