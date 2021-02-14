Да Лаурентис поздравил Гаттузо с победой над «Ювентусом»

Il Corriere della Sera сообщает, что владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поздравил главного тренера Дженнаро Гаттузо с победой над «Ювентусом» в матче 22-го тура Серии А.
Недавно ходили слухи, что Гаттузо мог лишиться своей работы, если бы игра с «Юве» была проиграна.
Однако патрон неаполитанского клуба выразил доверие наставнику.
Не всё получается у Гаттузо, как бы хотелось, но он старается, стремится к большему, и хочется пожелать ему удачи, успехов в его тренерской карьере как у "штурвала" "Наполи", так и в тренерской карьере в целом. Как бывший игрок, как человек, личность заслуживает только - уважения, своей игрой, "поведением на поле" в составе команд, за которые он играл, в том числе и за свою игру в сборной Италии.
Здоровья ему, удачи, успехов теперь уже в качестве тренера!
Не всё получается у Гаттузо, как бы хотелось, но он старается, стремится к большему, и хочется пожелать ему удачи, успехов в его тренерской карьере как у "штурвала" "Наполи", так и в тренерской карьере в целом. Как бывший игрок, как человек, личность заслуживает только - уважения, своей игрой, "поведением на поле" в составе команд, за которые он играл, в том числе и за свою игру в сборной Италии.
Здоровья ему, удачи, успехов теперь уже в качестве тренера!