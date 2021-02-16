Роналду одолел Месси, а «Реал» дважды проиграл «Шахтеру». Это уже случилось в Лиге чемпионов

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сегодня, 17:00

О главных событиях осени — в день возвращения супертурнира.

«Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Аякс» вылетели

После групповой стадии число участников Лиги чемпионов сократилось вдвое, и если прощание с большинством команд изначально выглядело логичным, а где-то даже неизбежным, то от этой троицы ждали большего. «Аякс» после своего феноменального сезона 2018/19, когда амстердамцы остановились в шаге от финала, два года подряд не может выйти из группы. В прошлом сезоне «Аякс» финишировал ниже «Челси» и «Валенсии», а прошедшей осенью завоевал только путевку в Лигу Европы в группе с «Ливерпулем» и «Аталантой».

«Интер» потрясает мускулами Лукаку в Серии A и считается главным претендентом на Скудетто, но в Лиге чемпионов «нерадзурри» в последние годы только и делают, что страдают. Миланский клуб в третий раз подряд не сумел преодолеть групповую стадию, причем на этот раз «Интер» занял последнюю строчку в группе с «Реалом», гладбахской «Боруссией» и «Шахтером».

МЮ тоже гордиться нечем: «красные дьяволы» начали лигочемпионский поход за здравие — с побед над ПСЖ и «РБ Лейпцигом», причем парижан обыграли на выезде (2:1), а немцев разгромили на «Олд Траффорд» со счетом 5:0. Несмотря на такой бодрый старт, в итоговой таблице манкунианцы оказались ниже обыгранных в двух первых турах соперников. Оле-Гуннар Сульшер и его парни отправились покорять Лигу Европы.

Впервые в ЛЧ сыграли три российских клуба. И одержали 1 победу в 18 матчах

В обозримом будущем такого не повторится: в основной сетке Лиги чемпионов нашлось место сразу для трех представителей РПЛ . «Зенит» и «Локомотив» получили прямые путевки в групповой раунд по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России и шестой строчке в таблице коэффициентов УЕФА , что уже стало историей. «Краснодар» пробился в основную сетку турнира через квалификацию, где оказалось достаточно победы над греческим ПАОКом.

В итоге запрыгнувшие на подножку уходящего поезда «быки» выступили лучше всех: «Краснодар» набрал 5 очков и опередил в турнирной таблице «Ренн», благодаря этому продолжит еврокубковый сезон в плей-офф Лиги Европы. В домашнем матче с «Ренном» команда Мурада Мусаева одержала единственную для российского футбола победу в основной сетке еврокубков.

«Локомотив» пытался сохранить лицо в своей «группе смерти» с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом», «железнодорожники» набрали 3 очка и умудрились не проиграть «матрасникам» в обоих матчах. Все равно остались последними, но хотя бы сражались. Главным разочарованием стал «Зенит», завершивший групповой раунд на последней строчке в группе с «Лацио», дортмундской «Боруссией» и «Брюгге». В активе чемпионов России всего лишь 1 очко.

Роналду превзошел Месси в очной дуэли

Когда жребий свел в одной группе «Барселону» и «Ювентус», весть о грядущей дуэли Роналду и Месси оккупировала первые полосы спортивных газет. В туринском матче Криштиану не смог принять участия, а «Барса» выиграла на выезде 2:0. В последнем туре каталонцы принимали «Ювентус» на «Камп Ноу», и два величайших футболиста современности были на поле.

Они сошлись в 36-й раз спустя 947 со дня последней встречи в матче, который должен был определить лидера группы «G». «Барселону» устраивала ничья и даже некоторые сорта поражений, однако «Ювентус» сумел повернуть турнирную ситуацию в свою пользу. «Старая Синьора» выиграла 3:0, Роналду оформил дубль с пенальти, в результате чего первое место в квартете досталось «Юве», который превзошел «Барсу» по дополнительным показателям при равенстве очков.

«Бавария» продолжила сметать всё и вся со своего пути

Действующий победитель Лиги чемпионов на групповой стадии выглядел клубом, настроенным на защиту своего титула. «Бавария» в последний раз проигрывала в ЛЧ в плей-офф сезона 2018/19, когда вылетела от «Ливерпуля», триумфальная кампания 2019/20 состояла полностью из побед, а в осенних матчах текущего розыгрыша мюнхенцы позволили себе только одну ничью при пяти победах. Таким образом, у «Баварии» 15 побед в 16 последних матчах Лиги чемпионов, на групповой стадии команда Ханси Флика забила 18 голов — больше, чем любой другой участник турнира. Удивительно ли, что мы считаем их главными фаворитами?

«Реал» выехал в плей-офф верхом на удаче

«Интер», «Аякс» и МЮ — это заметные потери для турнира, но если бы грохнулся такой тяжелый шкаф, как «Реал»… А ведь у мадридцев были все шансы остаться без плей-офф: команда Зидана начала с домашнего поражения от «Шахтера» (2:3), а во втором туре до 88-й минуты проигрывала гладбахской «Боруссии» со счетом 0:2. В том матче случился камбэк, двумя победами над «Интером» «сливочные» вернули все карты себе в руки, но в пятом туре «Реал» снова проиграл «Шахтеру».

После пятого тура «Реал» занимал третье место, но сумел сплотиться и одержать домашнюю победу над «Боруссией», в то время как «Интер» и «Шахтер» сыграли вничью на «Джузеппе Меацца», в результате чего «Королевский клуб» не только вышел из группы, но и занял первое место. Конечно, тут не только удача, но также опыт и характер, но хватит ли этого, чтобы претендовать на 14-ю победу в Лиге чемпионов? Даже с учетом особых отношений «Реала» с этим турниром, в их триумф сложно поверить.

Холанд и Мукоко побили рекорды

Эрлинг Холанд дебютировал в Лиге чемпионов в кампании 2019/20 и сходу наколотил 10 голов за «Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию». На следующий год норвежец сумел сохранить высокую результативность, сейчас на его счету уже 16 голов. Холанд быстрее всех в истории достиг отметок в 10 и 15 забитых мячей в Лиге чемпионов.

15 голов за 12 игр — фантастика! Предыдущий рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою и Роберто Сольдадо, которым потребовалось 19 игр на 15 голов. Холанд — один из лучших бомбардиров текущего розыгрыша наравне с Моратой, Неймаром и уже вылетевшим Рэшфордом.

Пока Эрлинг Холанд штурмует рекорды результативности, его одноклубник Юссуфа Мукоко стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов. Нападающий вышел на замену в матче 6-го тура с «Зенитом» и вписал себя в историю престижнейшего турнира. Мукоко в день его дебюта было 16 лет и 18 дней. Предыдущий рекорд держался четверть века.