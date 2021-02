Хет-трик Мбаппе и дубль Холанда — в топ-10 событий еврокубковой недели

Главные события Лиги чемпионов и Лиги Европы.

10 место. «Краснодар», который не смог

Единственный «оставшийся в живых» представитель РПЛ в еврокубках неудачно стартовал в плей-офф Лиги Европы, проиграв в домашнем матче загребскому «Динамо». На групповой стадии хорваты оказались успешнее ЦСКА , а дуэль с «быками» начали с победы со счетом 3:2 в столице Кубани. Динамовцы нанесли в два раза больше ударов по воротам, Городов и защитники ошибались, а лучшими в составе «Краснодара» были шведские легионеры — Берг и Классон, забившие по голу. Но этого не хватило даже для ничьей. После очередной неудачи у российских клубов 1 победа в 25 матчах основной сетки еврокубков.

9 место. Уверенный «Манчестер Юнайтед»

После жеребьевки был соблазн назвать встречу «Реала Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» главной афишей 1/8 финала. Да, манкунианцы — фавориты, но в Сан-Себастьяне крепкая команда, занимает пятое место в Ла Лиге. Вопреки ожиданиям, битвы не получилось: «красные» дьяволы» забили 4 безответных мяча в гостевом матче, который проходил в Турине, и обеспечили себе приятную прогулку на следующей неделе. В прошлом розыгрыше МЮ споткнулся в полуфинале, на этот раз команда Сульшера намерена пойти до конца и выиграть Лигу Европы со второй попытки.

8 место. «Гранада» сильнее «Наполи»

А вот другой испанский клуб отметился со знаком «плюс». «Гранаду» до сих пор нередко недооценивают даже в Испании, а победа над «Наполи» может даже шокировать. Впрочем, «Гранада» тихой сапой превратилась в крепкого середняка Ла Лиги, где доставляет проблемы даже грандам, а «Наполи» сейчас далек от своей лучшей формы. Уже к середине первого тайма Эррера и Кенеди забили по голу, счет 2:0 продержался до финального свистка российского арбитра Сергея Карасева. Дженнаро Гаттузо после игры попытался перевести фокус с результата на кадровые проблемы «Наполи»:

7 место. Россыпь результативных матчей в Лиге Европы

Лига Европы порадовала яркими матчами с обилием забитых мячей. В Краснодаре зрители увидели 5 голов, в одном матче было забито 6 мячей, еще в двух — по 7. Сюжеты самые разные. «Хоффенхайм» уверенно обыгрывал по ходу матча «Мольде» на выезде 2:0 и 3:1. В начале второго тайма сначала VAR лишил Мануса Даббура хет-трика, а потом он сам упустил возможность забить свой третий гол в матче, не реализовав пенальти. Казалось бы, размазанные по газону норвежцы после этого смогли собраться и ответили двумя голами с разницей в три минуты — 3:3.

В матче «Янг Бойз» — «Байер» хозяева к перерыву вели 3:0, во втором тайме «фармацевты» преобразились и забили свои три мяча, но все-таки на 89-й минуте швейцарцы вырвали победу — 4:3. С таким же счетом «Глазго Рейнджерс» Стивена Джеррарда одолел «Антверпен» на выезде. «Джерс» вели в счете, потом дважды отыгрывались, а победу вырвали на 90-й минуте. У команды Стиви Джи всего лишь 1 поражение в последних 40 матчах. Вот это мощь! Догадываетесь, кто будет следующим главным тренером «Ливерпуля»?

6 место. Тареми забил самый быстрый гол в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет

«Порту» открыл счет на 63-й секунде матча с «Ювентусом». Иранский форвард Мехди Тареми воспользовался дикой ошибкой Родриго Бентанкура и во многом предопределил дальнейший ход матча. Кроме того, Тареми забил самый быстрый гол в плей-офф Лиги чемпионов за последние 8 лет. Любопытно, что предыдущий нокаутирующий гол в дебюте матча также пропустил «Юве» — от Давида Алабы («Бавария») на 24-й секунде четвертьфинала 2 апреля 2013 года.

5 место. Волевая «Црвена Звезда» вырвала ничью у «Милана» в меньшинстве

В матче против «Милана» два футболиста «Црвены Звезды», выступавшие в чемпионате России, отметились с разными знаками: экс-хавбек «Ростова» Гуелор Канга реализовал пенальти и отдал результативную передачу, а поигравший за «Зенит», нижегородскую «Волгу» и «Крылья Советов» Милан Родич оставил свою команду в меньшинстве в концовке матча.

«Звездаши» на момент удаления проигрывали 1:2, но сумели проявить характер и волю: ушли от поражения вдесятером на 2-й добавленной ко второму тайму минуте. Нетривиальная развязка, счет 2:2 и привет «Милану» от легенды «Интера» Деяна Станковича, который тренирует «Црвену Звезду», накануне важнейшего с точки зрения борьбы за Скудетто миланского дерби. Вот так теперь выглядит Станкович:

«Stefano Pioli is doing an excellent job at @acmilan. The players have bought into his ideas and it's showing on the pitch. We're facing a quality team. We'll be brave and we'll show what we're about.»



🔴⚪️ Dejan Stanković #fkcz #uel pic.twitter.com/ayYFUPA8pi