Хет-трик Мбаппе и дубль Холанда — в топ-10 событий еврокубковой недели

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вчера, 15:53

Главные события Лиги чемпионов и Лиги Европы.

10 место. «Краснодар», который не смог

Единственный «оставшийся в живых» представитель РПЛ в еврокубках неудачно стартовал в плей-офф Лиги Европы, проиграв в домашнем матче загребскому «Динамо». На групповой стадии хорваты оказались успешнее ЦСКА , а дуэль с «быками» начали с победы со счетом 3:2 в столице Кубани. Динамовцы нанесли в два раза больше ударов по воротам, Городов и защитники ошибались, а лучшими в составе «Краснодара» были шведские легионеры — Берг и Классон, забившие по голу. Но этого не хватило даже для ничьей. После очередной неудачи у российских клубов 1 победа в 25 матчах основной сетки еврокубков.

9 место. Уверенный «Манчестер Юнайтед»

После жеребьевки был соблазн назвать встречу «Реала Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» главной афишей 1/8 финала. Да, манкунианцы — фавориты, но в Сан-Себастьяне крепкая команда, занимает пятое место в Ла Лиге. Вопреки ожиданиям, битвы не получилось: «красные» дьяволы» забили 4 безответных мяча в гостевом матче, который проходил в Турине, и обеспечили себе приятную прогулку на следующей неделе. В прошлом розыгрыше МЮ споткнулся в полуфинале, на этот раз команда Сульшера намерена пойти до конца и выиграть Лигу Европы со второй попытки.

8 место. «Гранада» сильнее «Наполи»

А вот другой испанский клуб отметился со знаком «плюс». «Гранаду» до сих пор нередко недооценивают даже в Испании, а победа над «Наполи» может даже шокировать. Впрочем, «Гранада» тихой сапой превратилась в крепкого середняка Ла Лиги, где доставляет проблемы даже грандам, а «Наполи» сейчас далек от своей лучшей формы. Уже к середине первого тайма Эррера и Кенеди забили по голу, счет 2:0 продержался до финального свистка российского арбитра Сергея Карасева. Дженнаро Гаттузо после игры попытался перевести фокус с результата на кадровые проблемы «Наполи»:

Какой смысл в выходе в следующий раунд, если у нас нет никого, кто мог бы там сыграть? Всё, что нам остаётся сделать завтра, это сосчитать оставшихся и оценить ситуацию. Теперь у нас нет 10-11 футболистов, у Политано проблемы с рёбрами, он не может нормально дышать. Мы не можем сидеть и плакать об этом. Нам нужно просто найти решение.

7 место. Россыпь результативных матчей в Лиге Европы

Лига Европы порадовала яркими матчами с обилием забитых мячей. В Краснодаре зрители увидели 5 голов, в одном матче было забито 6 мячей, еще в двух — по 7. Сюжеты самые разные. «Хоффенхайм» уверенно обыгрывал по ходу матча «Мольде» на выезде 2:0 и 3:1. В начале второго тайма сначала VAR лишил Мануса Даббура хет-трика, а потом он сам упустил возможность забить свой третий гол в матче, не реализовав пенальти. Казалось бы, размазанные по газону норвежцы после этого смогли собраться и ответили двумя голами с разницей в три минуты — 3:3.

В матче «Янг Бойз» — «Байер» хозяева к перерыву вели 3:0, во втором тайме «фармацевты» преобразились и забили свои три мяча, но все-таки на 89-й минуте швейцарцы вырвали победу — 4:3. С таким же счетом «Глазго Рейнджерс» Стивена Джеррарда одолел «Антверпен» на выезде. «Джерс» вели в счете, потом дважды отыгрывались, а победу вырвали на 90-й минуте. У команды Стиви Джи всего лишь 1 поражение в последних 40 матчах. Вот это мощь! Догадываетесь, кто будет следующим главным тренером «Ливерпуля»?

6 место. Тареми забил самый быстрый гол в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет

«Порту» открыл счет на 63-й секунде матча с «Ювентусом». Иранский форвард Мехди Тареми воспользовался дикой ошибкой Родриго Бентанкура и во многом предопределил дальнейший ход матча. Кроме того, Тареми забил самый быстрый гол в плей-офф Лиги чемпионов за последние 8 лет. Любопытно, что предыдущий нокаутирующий гол в дебюте матча также пропустил «Юве» — от Давида Алабы («Бавария») на 24-й секунде четвертьфинала 2 апреля 2013 года.

5 место. Волевая «Црвена Звезда» вырвала ничью у «Милана» в меньшинстве

В матче против «Милана» два футболиста «Црвены Звезды», выступавшие в чемпионате России, отметились с разными знаками: экс-хавбек «Ростова» Гуелор Канга реализовал пенальти и отдал результативную передачу, а поигравший за «Зенит», нижегородскую «Волгу» и «Крылья Советов» Милан Родич оставил свою команду в меньшинстве в концовке матча.

«Звездаши» на момент удаления проигрывали 1:2, но сумели проявить характер и волю: ушли от поражения вдесятером на 2-й добавленной ко второму тайму минуте. Нетривиальная развязка, счет 2:2 и привет «Милану» от легенды «Интера» Деяна Станковича, который тренирует «Црвену Звезду», накануне важнейшего с точки зрения борьбы за Скудетто миланского дерби. Вот так теперь выглядит Станкович:

«Stefano Pioli is doing an excellent job at @acmilan. The players have bought into his ideas and it's showing on the pitch. We're facing a quality team. We'll be brave and we'll show what we're about.»



🔴⚪️ Dejan Stanković #fkcz #uel pic.twitter.com/ayYFUPA8pi — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) February 17, 2021

4 место. Весомая заявка «Ливерпуля» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Накануне старта в плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» трижды подряд проиграл в АПЛ , что заставило посомневаться в фаворитизме «красных» в паре с «РБ Лейпциг». В общем-то, игра в Будапеште и получилась равной, но команду Юлиана Нагельсманна подвела реализация и индивидуальные ошибки. «РБ Лейпциг» не распорядился своими шансами в атаке и подарил супермоменты Салаху и Мане в начале второго тайма. 2:0 в гостевом матче — весомая заявка «Ливерпуля» на выход в четвертьфинал.

3 место. Поражение «Ювентуса» на «Драгау»

А вот в этом матче общепризнанный фаворит уступил. Гол Тареми на 63-й секунде спутал карты Андреа Пирло, травма Джорджо Кьеллини только усилила головную боль, а потом «Ювентус» «забыл» выйти из раздевалки, пропустил второй гол и оказался на грани катастрофы. Роналду был незаметен, на счету португальца только 1 удар по воротам за всю игру, обнадежил «Старую Синьору» Федерико Кьеза, забивший гол на выезде. Поражение 1:2 накануне матча в Турине оставляет «Ювентусу» хорошие шансы на общую победу.

2 место. Дубль Холанда и гостевая победа дортмундской «Боруссии» над «Севильей»

Проблемная «Боруссия» с тренером-временщиком у руля выглядела удобным соперником для тактически гибкой «Севильи», которая завершила прошлый сезон с Кубком УЕФА в активе. Дебют матча остался за андалузцами, Сусо забил уже на 7-й минуте, но потом проснулся вздремнувший гигант Холанд и выдал шоу с дублем и результативной передачей. Во втором тайме «Севилья» сократила отставание до минимума (2:3), взбодрив интригу перед ответной игрой, а Эрлинг благодарил Килиана Мбаппе, который мотивировал его своей игрой предыдущим вечером:

Было здорово забить сегодня. Мне нравится Лига чемпионов. Меня вдохновил вчерашний хет-трик Мбаппе в матче с «Барселоной», так что спасибо ему за это. Отличный вечер.

1 место. Хет-трик Мбаппе на «Камп Ноу» и разгромная победа ПСЖ

Мбаппе со своим хет-триком на первой строчке. Хотелось бы сказать, что нечасто «Барселону» так громят, но вообще-то довольно регулярно: это седьмое крупное поражение в Лиге чемпионов за последние пять сезонов и второе подряд на «Камп Ноу». В декабре «Барсе» досталось от «Ювентуса» и Криштиану Роналду (0:3), но Килиан затмил своего кумира, оформив хет-трик. Победа ПСЖ получилась волевой, ведь счет с пенальти открыл Лео Месси, но после этого «Барселона» пропустила четыре мяча подряд, три из которых на счету великолепного Мбаппе.