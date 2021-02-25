Судьбу Гаттузо в «Наполи» определит матч с «Гранадой» в Лиге Европы

Дженнаро Гаттузо находится на грани увольнения с поста главного тренера «Наполи».
Сегодняшний матч «адзурри» против «Гранады» определит будущее тренера. По информации Gazzetta dello Sport, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис предложил Рафаэлю Бенитесу должность наставника неаполитанской команды.
Однако отмечается, что Бенитес не горит желанием браться за работу в «Наполи», и клубу, возможно, придется искать другого тренера.
Ответный матч 1/16 финала ЛЕ «Наполи» — «Гранада» состоится сегодня в 20:55 мск. В первой встрече испанский клуб победил со счетом 2:0.
Накануне очередного матча заявляет, что именно результат этого матча определит судьбу Гаттузо! И ведь такие заявления имеют положительный, ожидаемый эффект! Только ведь Дженнаро может вскоре привыкнуть...
Накануне очередного матча заявляет, что именно результат этого матча определит судьбу Гаттузо! И ведь такие заявления имеют положительный, ожидаемый эффект! Только ведь Дженнаро может вскоре привыкнуть...