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Судьбу Гаттузо в «Наполи» определит матч с «Гранадой» в Лиге Европы

25 февраля 2021, 13:55
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Дженнаро Гаттузо находится на грани увольнения с поста главного тренера «Наполи».

Сегодняшний матч «адзурри» против «Гранады» определит будущее тренера. По информации Gazzetta dello Sport, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис предложил Рафаэлю Бенитесу должность наставника неаполитанской команды.

Однако отмечается, что Бенитес не горит желанием браться за работу в «Наполи», и клубу, возможно, придется искать другого тренера.

Ответный матч 1/16 финала ЛЕ «Наполи» — «Гранада» состоится сегодня в 20:55 мск. В первой встрече испанский клуб победил со счетом 2:0.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 февраля в 21:36
Уже месяца два определяют
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 февраля в 14:12
Давно пора его выкинуть
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 14:10
Похоже пора паковать чемоданы.
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 14:03, ред.
Необычным способом воздействует владелец клуба на главного тренера...!

Накануне очередного матча заявляет, что именно результат этого матча определит судьбу Гаттузо! И ведь такие заявления имеют положительный, ожидаемый эффект! Только ведь Дженнаро может вскоре привыкнуть...
STVA 1
STVA 1
25 февраля в 14:02
Последний шанс!Не первый раз)
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