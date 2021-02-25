Судьбу Гаттузо в «Наполи» определит матч с «Гранадой» в Лиге Европы

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25 февраля 2021, 13:55

находится на грани увольнения с поста главного тренера «Наполи».

Сегодняшний матч «адзурри» против «Гранады» определит будущее тренера. По информации Gazzetta dello Sport, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис предложил должность наставника неаполитанской команды.

Однако отмечается, что Бенитес не горит желанием браться за работу в «Наполи», и клубу, возможно, придется искать другого тренера.