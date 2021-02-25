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Клопп может сменить Лёва в сборной Германии после ЧМ-2022

25 февраля 2021, 09:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может сменить Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии после чемпионата мира 2022 года, несмотря на контракт с «красными», рассчитанный до 2024-го, сообщает Bild.

По информации источника, в английском клубе категорически отрицают, что Клопп покинет «Ливерпуль» в ближайшее время.

Напомним, что в СМИ активизировались слухи о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля» в связи с неудовлетворительными результатами команды. «Ливерпуль» потерпел 4 поражения подряд в АПЛ и на данный момент занимает шестую строчку в таблице.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
25 февраля в 20:24
Немцы лучше позовут к себе Юлиана Нагельсмана.
dzvinka
dzvinka ответ Qatar Airways (раскрыть)
25 февраля в 13:08
да он сам не раз упоминал, что хочет в конце карьеры стать тренером сборной - так что думаю на это нацелен, в какой то степени.
dzvinka
dzvinka
25 февраля в 13:06, ред.
на самом деле это вполне возможное развитие событий.
Совсем не секрет что Клопп перед завершением карьеры хотел поработать в сборной, и точно так же совсем не секрет что Клопп не раз заявлял - что не собарается тренировать до самой старости. Конечно мнение может изменится, но многое сходится. Увидим.
Имхо - лева менять надо было еще после провала сборной, зря не сменили.
амурец
амурец
25 февраля в 12:55
Клопп? может конечно, но Флика бы попробовать на этом месте
Ген Геныч
Ген Геныч
25 февраля в 12:18
Давно уже пора менять Лёва!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут либо Клопп,либо Флик!!!!!!!!!!!!Клопп сейчас тоже на спаде,а вот Флик будет как раз!!!!!!!!!!!
старина
старина
25 февраля в 11:22
Я был уверен,что Лева снимут после Мундиаля 2018.Там,как всем известно,Бундесы провалились.Думаю,все решится после Катара.Если немцы туда попадут конечно)))))
nikoladolgov
nikoladolgov
25 февраля в 10:57
Лев - Клоп , какая разница ?
Тут нужен Бышовец !
Qatar Airways
Qatar Airways
25 февраля в 10:30
А зачем это нужно Юргену? Он живёт футболом и одно из его хороших качеств - неподдельные эмоции. Он многими любим именно за причастность к игре - все эти гримасы бешенства, если что-то не получается на поле; слёзы на глазах при прощании с болельщиками; растерянная радость при перевороте результата в его пользу...
Он не сможет без этого. Да и мы, болельщики, не сможем без него в клубном футболе. Пусть уж лучше он работает с клубами пока, выиграет ещё несколько трофеев с Ливерпулем, потом сделает счастливыми болельщиков другого клуба. А уже под конец карьеры, когда всё что может отдаст клубному уровню, может попробовать себя и в сборной, завершив свой тренерский пусть с Кубком мира.
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 10:28
Если смотреть на результаты, на игру сборной Германии, удивляет тот факт, что Йоахим Лёв до сих пор, по сей день главный тренер сборной Германии. Когда такое было, и было ли вообще, чтобы сборная Германии занимала в рейтинге ФИФА - ТРИНАДЦАТОЕ МЕСТО!

А по поводу Ю.Клоппа, кто, если не он, с его опытом, авторитетом, профессиональным отношении к своему делу, да и психолог он хороший, что немаловажно для сборной, у которой сколько проблем, и в моральном плане, и в игровом!
25процентный клоун
25процентный клоун
25 февраля в 10:21
После 7рки от Виллы сборную Германии будут ждать бразильцы как лакомую булочку
Caniggia
Caniggia
25 февраля в 10:11
Было бы вполне логичное решение, так как обоим нужна новый вызов, новая мотивация, оба достигли максимальных высот со своими сегодняшними командами и, как следствие естественный спад и ухудшение результатов. Вот захочет ли Клопп возглавить сборную - это большой вопрос, так как он, вроде, более подходит к постоянной, ежедневной клубной работе.
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 10:00
В Ливерпуле Клопп уже выдыхается, нужно что-то новое попробовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 09:48
А нужно ли это?
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