Клопп может сменить Лёва в сборной Германии после ЧМ-2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может сменить Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии после чемпионата мира 2022 года, несмотря на контракт с «красными», рассчитанный до 2024-го, сообщает Bild.
По информации источника, в английском клубе категорически отрицают, что Клопп покинет «Ливерпуль» в ближайшее время.
Напомним, что в СМИ активизировались слухи о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля» в связи с неудовлетворительными результатами команды. «Ливерпуль» потерпел 4 поражения подряд в АПЛ и на данный момент занимает шестую строчку в таблице.
А по поводу Ю.Клоппа, кто, если не он, с его опытом, авторитетом, профессиональным отношении к своему делу, да и психолог он хороший, что немаловажно для сборной, у которой сколько проблем, и в моральном плане, и в игровом!
А по поводу Ю.Клоппа, кто, если не он, с его опытом, авторитетом, профессиональным отношении к своему делу, да и психолог он хороший, что немаловажно для сборной, у которой сколько проблем, и в моральном плане, и в игровом!