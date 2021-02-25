Клопп может сменить Лёва в сборной Германии после ЧМ-2022

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25 февраля 2021, 09:47

Главный тренер «Ливерпуля» может сменить на посту главного тренера сборной Германии после чемпионата мира 2022 года, несмотря на контракт с «красными», рассчитанный до 2024-го, сообщает Bild.



По информации источника, в английском клубе категорически отрицают, что Клопп покинет «Ливерпуль» в ближайшее время.