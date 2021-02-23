Отказал Абрамовичу, чтобы сделать из «Атлетико» гранд. Симеоне вновь намерен выбить «Челси» из ЛЧ

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вчера, 20:38

История несостоявшихся назначений.

«Челси» — особенный соперник для Диего Симеоне. Когда Эль Чоло впервые встретился с «синими» в Лиге чемпионов в качестве менеджера «Атлетико», это обернулось для него не только первым попаданием в финал престижного турнира, но и новым большим контрактом с прибавкой по зарплате в несколько миллионов евро. Сегодня «Атлетико» принимает «Челси» в Бухаресте в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, пусть эта встреча и близко не сулит Диего приобретенных им в 2014 году выгод, она является напоминанием об отношениях тренера «Атлетико» и лондонского клуба.

Возможно, начать этот рассказ следует с того, что в мае 2013 года Диего Симеоне и «матрасники» одержали волевую победу над «Реалом» Жозе Моуриньо в финале Кубка Короля на «Сантьяго Бернабеу». Таким образом, «Особенный» остался без единого трофея в своем последнем мадридском сезоне и ушел в «Челси», чтобы год спустя встретить «Атлетико» и Симеоне в шаге от финала Лиги чемпионов. Помнится, тогда все хором предвкушали полный интриг финал с обязательным участием Моуриньо, который должен был сразиться или с «Реалом», который сам построил и совсем недавно покинул, или с «Баварией» под руководством своего антагониста Гвардиолы, тем более в начале сезона они уже провели разминку в матче за Суперкубок УЕФА .

Однако футбол в очередной раз посмеялся над нашими ожиданиями: «Реал» вынес «Баварию» в одну калитку — 5:0 по сумме двух встреч, а «Челси», чей выход в финал казался неизбежным, проиграл «Атлетико». Симеоне второй год подряд наступал на хвост Моуриньо, причем Диего снова оскорбил Жозе в его собственном доме: после бесконечно тоскливой нулевой ничьей на «Висенте Кальдерон» финалист должен был определиться на «Стэмфорд Бридж». «Атлетико» пропустил первым, но ответил тремя голами и под аплодисменты проследовал в финал.

Именно этот результат оказал серьезное влияние на кошелек Диего Симеоне. Повышение зарплаты и новый контракт с «Атлетико» были спровоцированы Романом Абрамовичем, который по своему обыкновению захотел заполучить крутого, прогрессирующего и голодного до побед тренера. Нужно сказать, что в том сезоне «матрасники» не только вышли в финал Лиги чемпионов, но и опередили в Ла Лиге «Барселону» и «Реал», взяли долгожданный титул. Абрамович в частных разговорах шутил, что позвал не того тренера из Мадрида, но при этом был готов исправить ошибку, заплатив царскую неустойку Моуриньо и предложив щедрый контракт Симеоне.

Известно, что еще до приобретения «Челси», привлеченные российским миллиардером банкиры изучали возможности приобретения Абрамовичем футбольных клубов в Испании и Италии. Рассматривался и «Атлетико». 12 лет спустя лоснящаяся от денег и заботы лондонская забава Романа Аркадьевича вылетела из Лиги чемпионов от клуба, который не захотел брать его деньги, и Абрамович решил переманить хотя бы творца успеха «Атлетико». Это было бы вполне в духе владельца «Челси», который к тому моменту уже купил Андрея Шевченко и Фернандо Торреса, а еще раньше пытался приобрести Уэйна Руни и Роналдиньо.

В общем, Абрамовичу было обидно, что «Атлетико», входивший в список его потенциальных покупок, оказался сильнее «Челси», в который за 11 лет инвестирования уже были влиты сотни миллионов евро. Сразу после того поражения в полуфинале Лиги чемпионов директора «синих» получили задание выяснить планы пылкого аргентинца, которого Абрамович хотел завербовать в качестве следующего тренера «Челси». Известно о контактах с Натальей, сестрой Диего Симеоне, которая ведет его дела. «Синие» предлагали работу не только Эль Чоло, но и его помощнику «Моно» Бургосу, давали обширные полномочия в выборе других членов тренерского штаба.

Симеоне сразу дал понять, что не рассматривает переезд в Лондон летом 2014-го, но готов подумать о переходе в «Челси» после сезона 2014/15. На протяжении всей этой кампании продолжалась борьба за Диего, в которую влетел «Атлетико», не желавший расставаться с лучшим тренером в своей истории. «Челси» продолжал соблазнять Симеоне и Бургоса, но и «Атлетико» не отставал, и к марту 2015-го руководство «матрасников» отпраздновало временную победу. Ради нее пришлось предложить аргентинцам удвоение зарплаты и пятилетние контракты. От Абрамовича удалось отбиться, тем более Моуриньо возродил веру владельца в себя титулом в АПЛ . Но вскоре «Челси» вернулся за Симеоне.

Стоит ли напоминать, что случилось с «Челси» в сезоне 2015/16? Это была сущая катастрофа, окончившаяся отставкой Моуриньо посередине сезона и вторым по счету пришествием Гуса Хиддинка в качестве временного наставника. Тем временем директорат «Челси» начинает активные поиски главного тренера, и первый номер в списке — Симеоне. Наталья приглашена в Лондон для переговоров, но Диего дает согласие на диалог с «Челси» только после того, как уведомляет об этом руководство «Атлетико». Крутость Эль Чоло еще и в том, что он никогда не делал ничего предосудительного за спиной у своих работодателей. Да, изучал различные варианты будущего, но всегда — честно и открыто.

Новая фаза переговоров с «Челси» не обнажила взаимного притяжения: английский клуб был готов почти на все, чтобы заполучить Симеоне, но сомнения Диего росли по мере продвижения «Атлетико» к еще одному финалу Лиги чемпионов. Кажется, именно той весной аргентинец окончательно убедился, что он и так работает в топ-клубе. Соблазн остаться в Мадриде был слишком высок, а еще Симеоне оказался не слишком способным в плане изучения английского языка и признался сам себе, что не сможет быть эффективным менеджером, если окажется за языковым барьером от своих футболистов.

По ходу весны 2016 года Симеоне дал понять Абрамовичу, что не собирается переезжать на «Стэмфорд Бридж». И посмотрите, кто возглавил «Челси»: Антонио Конте, итальянский близнец Диего. Другой эмоциональный, колючий, злой тренер, заточенный на достижение результата. Забавно, что осенью 2017-го Лига чемпионов снова свела «Атлетико» и «Челси». Та дуэль вроде бы осталась за Антонио Конте — 1:1 и 2:1, причем «Челси» вышел в плей-офф турнира, в то время как команда Симеоне заняла только третье место и скатилась в Лигу Европы. У Романа Абрамовича был повод для улыбки.

Вот только весной «Челси» бесславно вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (1:4 по сумме двух встреч), в то время как «Атлетико» закончил сезон с европейским кубком над головой, выиграв Лигу Европы. Для Диего Симеоне так типично идти до конца и превращать сомнения в твердость духа, а неудачи — в успехи. И вот сегодня они сойдутся снова — тренер и клуб, которые никогда не были вместе, но которых тем не менее связывают занятные взаимоотношения. Кто окажется успешнее на этот раз?