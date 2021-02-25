ГлавнаяНовости

«Аякс» хотел выручить с трансфера Промеса больше 15 млн евро

25 февраля 2021, 19:16

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходили переговоры с «Аяксом» по трансферу нападающего Квинси Промеса.

Первое предложение «Аяксу» не могу назвать. Могу сказать, что не 15 миллионов. У «Аякса» было желание получить гораздо больше. Это не чистая сумма трансфера, плюс бонусы. В целом, это гораздо больше 15 миллионов.

Снизить сумму удалось за счет переговоров. По большому счету посредством торга. Хорошую работу в этом плане провел именно спортивный директор Попов. Он общался с агентами, общался с клубом. Когда мы достигли соглашения по деньгам, в принципе мы быстро это сделали, в работу уже вступил клуб в лице юридической службы и всех остальных подразделений.

Федун не называл сумму в 10 миллионов, но мы стремились к тому, чтобы она была меньше десяти. Там изначально Дмитрий Львович Попов занял достаточно жесткую позицию, оценивая возможность трансфера футболиста и те деньги, которые за него можно заплатить в данной ситуации.

Все новости
Официально«СКА-Хабаровск» заключил контракты с двумя защитниками
27 февраля Комментарии4
Промес, Кокорин, Рондон и безумие в «Тамбове». Всё самое важное о трансферной зиме в РПЛ
26 февраляСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии17
ОфициальноЗащитник Милетич подписал долгосрочный контракт с «Уфой»
26 февраля ФотоКомментарии2
Официально«Ростов» и «Уфа» обменялись футболистами
25 февраля ФотоКомментарии7
ОфициальноПолузащитник «Сочи» Боковой перешёл в «Велес»
25 февраля ФотоКомментарии3
«Спартак»: «Юридические и финансовые риски по Промесу застрахованы»
25 февраля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ТТ
ТТ ответ Иван Тасминский (раскрыть)
26 февраля в 00:56
Личностно деловые компетенции сотрудников клуба способствовали решению данного вопроса положительно !))
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ ТТ (раскрыть)
25 февраля в 21:16
"Аякс просил 10 миллионов, Спартак требовал 3, в конце концов сошлись на 10 миллионах".
makkie
makkie ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
25 февраля в 19:52
За Фукса и Гайча 17 млн заплатили, а за это кто ответит?))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 февраля в 19:41
Все грамотно и по уму.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 19:32
На базаре всегда так. Продавец хочет больше, а покупатель меньше. Кто - кого.
makkie
makkie
25 февраля в 19:30
Аякс сам себе яму вырыл, оттягивая переговоры.
В итоге Спартак только выиграл по финансам - и это здорово!
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 19:23
Все хотят выручить больше, но игрок стоит столько, сколько за него заплатит покупатель, а не столько, сколько за него просит продавец...
ТТ
ТТ
25 февраля в 19:22
Теперь было бы интересно послушать управляющего директора Аякса по поводу переговоров!)
112910415
112910415
25 февраля в 19:21
молодцы, короче !
sv_1969
sv_1969
25 февраля в 19:20
Не срослось однако
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 19:18
Сторговались вдвое дешевле...
Cat01
Cat01
25 февраля в 19:17
Отлично хорошая идея
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100