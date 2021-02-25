«Аякс» хотел выручить с трансфера Промеса больше 15 млн евро

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходили переговоры с «Аяксом» по трансферу нападающего .

Первое предложение «Аяксу» не могу назвать. Могу сказать, что не 15 миллионов. У «Аякса» было желание получить гораздо больше. Это не чистая сумма трансфера, плюс бонусы. В целом, это гораздо больше 15 миллионов.

Снизить сумму удалось за счет переговоров. По большому счету посредством торга. Хорошую работу в этом плане провел именно спортивный директор Попов. Он общался с агентами, общался с клубом. Когда мы достигли соглашения по деньгам, в принципе мы быстро это сделали, в работу уже вступил клуб в лице юридической службы и всех остальных подразделений.

Федун не называл сумму в 10 миллионов, но мы стремились к тому, чтобы она была меньше десяти. Там изначально Дмитрий Львович Попов занял достаточно жесткую позицию, оценивая возможность трансфера футболиста и те деньги, которые за него можно заплатить в данной ситуации.