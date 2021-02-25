«Спартак»: «Юридические и финансовые риски по Промесу застрахованы»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о деталях трансфера нападающего из «Аякса» в московский клуб.

Буквально 15 минут назад мы подписали контракт. Промес — игрок «Спартака». Ещё вчера и позавчера мы не были уверены, что трансфер состоится вообще. Со всеми сложностями мы справились. С возвращением! Долго спорили, какой будет номер у Квинси.

Сумма такая, как заявил «Аякс» — 8,5 млн. Бонусы зависят от выступления команды в целом. Что касается той истории, о который все говорят, хотелось бы сказать, что это негативная и драматическая история. Хотелось бы, чтобы всё разрешилось благоприятно, но акцентировать внимание не хочется. Все заинтересованы, чтобы ситуация не получила негативных последствий. Юридические и финансовые риски клубом застрахованы.

Информация об аренде неверна. Мы сразу говорили о прямом трансфере. То, что он произошёл — заслуга всего клуба. Без Марии [работница юридической службы], которая занималась этим трансфером, перехода не произошло бы.