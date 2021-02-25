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«Спартак»: «Юридические и финансовые риски по Промесу застрахованы»

25 февраля 2021, 17:10

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о деталях трансфера нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в московский клуб.

Буквально 15 минут назад мы подписали контракт. Промес — игрок «Спартака». Ещё вчера и позавчера мы не были уверены, что трансфер состоится вообще. Со всеми сложностями мы справились. С возвращением! Долго спорили, какой будет номер у Квинси.

Сумма такая, как заявил «Аякс» — 8,5 млн. Бонусы зависят от выступления команды в целом. Что касается той истории, о который все говорят, хотелось бы сказать, что это негативная и драматическая история. Хотелось бы, чтобы всё разрешилось благоприятно, но акцентировать внимание не хочется. Все заинтересованы, чтобы ситуация не получила негативных последствий. Юридические и финансовые риски клубом застрахованы.

Информация об аренде неверна. Мы сразу говорили о прямом трансфере. То, что он произошёл — заслуга всего клуба. Без Марии [работница юридической службы], которая занималась этим трансфером, перехода не произошло бы.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 19:15
В Спартаке всё большее влияние начинают оказывать женщины. Зарема жертвовала подарками ради прихода Ларссона ,неизвестная Мария провернула грамотный (надеюсь) трансфер. Может, стОит больше привлекать в футбол слабого пола? У них чуйка природная, они мыслят по другому, у них глаза не зашорены. А то ходят одни и те же персонажи по кругу или из команды в команду. А воз и ныне там ;)
112910415
112910415
25 февраля в 18:59
портрет Марии - в студию и на баннер ! )
112910415
112910415
25 февраля в 18:58
судя по признакам, профессионально сработали
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 17:23
Будем знать, что в Спартаке появилась Мата Хари.
Cat01
Cat01
25 февраля в 17:15
Всё будет хорошо
Futurista
Futurista
25 февраля в 17:14
Аве Мария!...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 17:11
Это грамотный ход...
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