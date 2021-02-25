«Спартак» опубликовал видео с медосмотра Промеса

Нападающий Квинси Промес близок к подписанию контракта со «Спартаком».
Московский клуб опубликовал в клубном твиттере видео, на котором 29-летний футболист проходит медицинский осмотр. Пост сопровождён хештегом #АнтохаВернулся.
Медосмотр ✅#АнтохаВернулся 🎭 pic.twitter.com/casCat9y0g— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021
Вчера прилетел, оформили контракт и сегодня уже медосмотр.
Может с Рубином успеет сыграть?)
Вчера прилетел, оформили контракт и сегодня уже медосмотр.
Может с Рубином успеет сыграть?)