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«Спартак» опубликовал видео с медосмотра Промеса

25 февраля 2021, 11:56

Нападающий Квинси Промес близок к подписанию контракта со «Спартаком».

Московский клуб опубликовал в клубном твиттере видео, на котором 29-летний футболист проходит медицинский осмотр. Пост сопровождён хештегом #АнтохаВернулся.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se
25 февраля в 13:18
Шёл бы ты, Саня к ..."фиалкам", это наш колизей!))
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 13:03
Конечно желаю ему заиграть в Спартаке. Но вот он ещё не успел сыграть, а уже если честно за..ал , вы ещё выставите его утреннее калоизвержение . Такое ощущение что с вами Месси и Рон заключили контракты !!! СТОЛЬКО ШУМА ИЗ НИЧЕГО !!! ВСЕМ НАМ ДОБРА !!!
112910415
112910415
25 февраля в 12:19
всё штатно
makkie
makkie
25 февраля в 12:08
Оперативно.
Вчера прилетел, оформили контракт и сегодня уже медосмотр.
Может с Рубином успеет сыграть?)
ОПС
ОПС
25 февраля в 12:01
Медосмотр как медосмотр.
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