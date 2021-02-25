Промес — игрок «Спартака». Контракт рассчитан на 3,5 года

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25 февраля 2021, 16:09

«Спартак» на официальном сайте объявил о завершении перехода нападающего из «Аякса».

Контракт с 29-летним футболистом подписан на 3,5 года. Ранее Квинси успешно прошёл медицинский осмотр.