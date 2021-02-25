Промес — игрок «Спартака». Контракт рассчитан на 3,5 года

«Спартак» на официальном сайте объявил о завершении перехода нападающего Квинси Промеса из «Аякса».
Контракт с 29-летним футболистом подписан на 3,5 года. Ранее Квинси успешно прошёл медицинский осмотр.
Квинси – красно-белый! Вы не сомневались, да? 😄#АнтохаВернулся 🎭 pic.twitter.com/w2XfuRjnTR— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021
Здорово, что вернули лучшего легионера последних 10 лет обратно в Спартак.
Как раз не хватало "космонавта", того, кто делает разницу, забивает важные голы - Квинси один из таких мастеров.
Здорово, что вернули лучшего легионера последних 10 лет обратно в Спартак.
Как раз не хватало "космонавта", того, кто делает разницу, забивает важные голы - Квинси один из таких мастеров.
Наконец подал голос теневой (ночной) владелец "Спартака".
Наконец подал голос теневой (ночной) владелец "Спартака".
Только время и игра покажут.
Только время и игра покажут.
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