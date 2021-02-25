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Промес — игрок «Спартака». Контракт рассчитан на 3,5 года

25 февраля 2021, 16:09

«Спартак» на официальном сайте объявил о завершении перехода нападающего Квинси Промеса из «Аякса».

Контракт с 29-летним футболистом подписан на 3,5 года. Ранее Квинси успешно прошёл медицинский осмотр.

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25 февраля Комментарии12
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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
25 февраля в 22:29
Кокорин был в Зените , Промес нет !)))
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
25 февраля в 22:13
НАДЕЕМСЯ К НАМ ПРИШЕЛ ТОТ ЖЕ АНТОХА,КОТОРЫЙ БЫЛ РАНЬШЕ В СПАРТАКЕ!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ ildar_3871 (раскрыть)
25 февраля в 21:01
Кокорин лентяй и показушник, Промес - боец
makkie
makkie
25 февраля в 19:38
С возвращением, Антоха!

Здорово, что вернули лучшего легионера последних 10 лет обратно в Спартак.
Как раз не хватало "космонавта", того, кто делает разницу, забивает важные голы - Квинси один из таких мастеров.
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 18:53
Зарема Салихова: «Спартак отлично поработал в это трансферное окно».
Наконец подал голос теневой (ночной) владелец "Спартака".
ildar_3871
ildar_3871 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
25 февраля в 18:42
Чем Кокорин хуже Промеса ?
112910415
112910415
25 февраля в 18:26
хорошо, смотрим дальше
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ ildar_3871 (раскрыть)
25 февраля в 18:26
А российские игроки по твоему за рубли играют и покупаются, если это достойный легионер, то цена на него высока, что в этом случае оправдано
sv_1969
sv_1969
25 февраля в 18:13
Интересно будет посмотреть!
Санчо Панса
Санчо Панса
25 февраля в 18:12
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
    25 февраля в 17:18
    Пророк ...??? Или так ради красного словца???
    Только время и игра покажут.
    альсато
    альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    25 февраля в 17:13
    через месяц-материться будешь!))))
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    25 февраля в 17:10
    Причем тут Федун , доллару спасибо , что приезжают к нам иностранцы )
    ildar_3871
    ildar_3871
    25 февраля в 17:09
    Спартак будет чемпионом все 3.5 года !)
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    25 февраля в 17:05
    Добро пожаловать домой,Квинси! Федуну отдельное спасибо!Вперед Спартак!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    25 февраля в 16:50
    А смысл? Юбилей у Симоняна еще не скоро
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    25 февраля в 16:50
    С возвращением, Братуха! Антоха снова приехал показать, кто в рпл батя.
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    25 февраля в 16:43, ред.
    3 года не срок)...вряд ли что то кардинально поменялось с 2018...тем более что Промесу всего 29...
    Ironigor
    Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    25 февраля в 16:42
    Сроднимо полёта человека на Марс !!!
    Ironigor
    Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    25 февраля в 16:41
    Можно точно не сомневаться. То-ли ещё будет !!! )))
    particular
    particular ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    25 февраля в 16:37
    Молодой Промес был хорош... Посмотрим, добавили ли ему годы матёрости..:)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    25 февраля в 16:23
    Ну что же, поприветствуем достойного когда то соперника. Будем понаблюдать на что сегодня способен Квинси.
    Крикун
    Крикун
    25 февраля в 16:21
    Улыбка Промеса говорит о многом:
    NbKA555
    NbKA555
    25 февраля в 16:19, ред.
    Вот и все!Снова дома!!!Всем злопыхателям добра и здоровья крепкого.Всех мясных обнял по братски!
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    25 февраля в 16:16
    Для Спартака явное усиление
    Cat01
    Cat01
    25 февраля в 16:14
    Надолго застрял в команде
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ КЭТиК (раскрыть)
    25 февраля в 16:13
    Почему же, если после его удачного выступления на ЧМ и в ЛЧ за него принесут десятки миллионов то вполне
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    25 февраля в 16:12
    Надеюсь это не последняя новость про Промеса на сегодня
    Добро пожаловать
    КЭТиК
    КЭТиК
    25 февраля в 16:11
    Теперь уже никда не сбежит из Спартака и никто его не купит.
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