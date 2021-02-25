«Сочи» объявил о подписании голкипера «Краснодара» Адамова

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25 февраля 2021, 12:42

«Сочи» на официальном сайте объявил о подписании вратаря «Краснодара» .

«„Краснодар“ и „Сочи“ согласовали переход вратаря „быков“ Дениса Адамова. Молодой голкипер присоединится к команде уже сегодня и проведет вечернюю тренировку в составе нового клуба. Футболист возьмет игровой номер „1“ для выступлений за наш клуб.



Денис Адамов — воспитанник академии футбольного клуба „Краснодара“, где и провел первые годы своей профессиональной карьеры. Мы ради приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!» — говорится в сообщении клуба.

Также недавно защитник «Зенита» Прохин перешёл в «Сочи» на правах аренды.