Главный трансфер зимы в РПЛ состоялся! Этому «Спартаку» был нужен Братуха

Детали возвращения Промеса и первая реакция болельщиков.

Мыльная опера с Промесом в главной роли разворачивалась на наших глазах на протяжении двух месяцев. Впервые о желании «Спартака» возобновить сотрудничество с самым успешным легионером в истории клуба стало известно в середине декабря, это случилось после освобождения Квинси из-под стражи в связи с делом о ножевых ранениях. Именно эта история с бытовым криминалом сначала запустила процесс возвращения голландца в «Спартак», а потом тормозила его.

«Спартак» правильно подумал, что сложившаяся ситуация создала благоприятную почву для отъезда Промеса из Голландии и его возвращения в город и клуб, где его любили и по-прежнему готовы носить на руках. Однако «красно-белые» не были готовы брать на себя всю финансовую ответственность за сделку в том случае, если Квинси все-таки получит реальный срок. Вокруг этого крутились изнурительные переговоры между клубами, а также между «Аяксом» и футболистом в последние недели. Никто не хотел оставаться в дураках в случае неблагоприятного исхода судебного процесса.

Утрясти все сложности удалось только к закрытию трансферного окна в России, когда многие болельщики уже потихоньку начали «расходиться», подозревая, что их обманули. Сегодня они вдвойне счастливы, ведь наконец нашелся ответ на набивший оскомину вопрос: «Где Промес?» «Спартак» оказался готов к долгим переговорам, желание Квинси вернуться туда, где он был счастлив, сыграло определяющую роль, а «Аякс» в конечном итоге не выдержал напора. Новый старый спортивный директор Дмитрий Попов сработал очень профессионально, переиграл «Аякс» «в долгую».

После криминальной истории, в которую угодил Промес, тщательно заботящийся о своем имидже «Аякс» был положительно настроен в вопросе продажи Квинси. «Спартак» подтвердил свою заинтересованность в трансфере, а футболист обрадовался возможности сменить родной, но негостеприимный Амстердам на холодную снаружи, но теплую лично для него внутри Москву. И здесь начинается самое интересное.

Похоже, «Аякс» недооценил «Спартак» в том смысле, что в Амстердаме были уверены: русские придут с мешком денег, вывалят их на стол, потом засунут в этот самый мешок Квинси и удалятся прочь с угрюмой физиономией. Быстрая сделка, легкие деньги. Возможно, так и вышло бы, оставайся на руководящей должности Шамиль Газизов, который по похожей схеме подписал летом Александра Кокорина: предложил форварду условия сильно лучше, чем у конкурентов. Бросил перчатку, так сказать.

Дмитрий Попов оказался куда хитрее, подтверждением этого стала продажа Кокорина в «Фиорентину» и возвращение Промеса, которого он уже покупал для «Спартака» в 2014-м. Заручившись поддержкой футболиста, переговорщики «красно-белых» обернули наивно озвученное вслух желание «Аякса» расстаться с Квинси против амстердамцев. Конечно, Марк Овермарс тоже не промах, он не раз пытался перехватить инициативу в переговорах и ввести коллег-оппонентов в ступор переменой условий сделки и блефом, но его раскусили.

«Спартаку» нужно было всего лишь проявить терпение и ждать. Дождались, когда «Аякс» подпишет Уссаму Идрисси на замену Квинси, когда закроется трансферное окно в Европе, когда голландцы выведут Промеса из состава и окажутся перед простым выбором: назло маме отморозить уши, отказаться от денег и остаться с немотивированным игроком, которому нужно платить зарплату, или пойти на условия «Спартака», тем более москвичи предлагали несколько возможных вариантов сделки, создавая у «Аякса» иллюзию выбора.

«Спартак» забрал Промеса за скромные 8.5 миллионов евро. Да, эта сумма может вырасти до 11 млн, но только в случае успешных выступлений Квинси, который подпишет с «красно-белыми» контракт на три с половиной года. Отдельно во всей этой истории нужно выделить информационное сопровождение сделки: директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов был официальным рупором, дал десятки комментариев о ходе переговоров.

Конечно, порадовало стремление «Спартака» к открытости, хотя в основе такого подхода скорее фундаментальный прагматизм: клуб избавился от ненужных инсайдов вокруг горячей истории, накинул платки на многие любящие поговорить рты. В то же время, не стал бы говорить о создании некоего тренда. Будут у «Спартака» и закрытые от посторонних глаз и ушей сделки, но в данном случае было выгодно говорить о переговорах по Промесу, создавая дополнительный рычаг давления на «Аякс», чьи болельщики, не отдавая себе в этом отчет, выбивали почву из-под ног у Овермарса требованиями продать Квинси. Тонко сработано.

Thanks for everything, @QPromes! 🎭♥️



All the best in 🇷🇺