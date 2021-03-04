Хохлов: «Верю, что мы ещё увидим отличные матчи в исполнении Кокорина»

Российский тренер поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» .

Читал, что пишет о Кокорине итальянская пресса, знаю, что болельщики не очень довольны. У меня нет четкого объяснения, почему так получается. Единственное, можно сослаться на то, что идет адаптация к новой стране и к новому чемпионату, тем более, как я понимаю, Кокорин полетел в Италию не в лучшем своем физическом состоянии. И когда этот период пройдет, тогда его можно будет оценивать. Конечно, хотелось бы, чтобы он заиграл и приносил пользу команде, но на данный момент не все складывается.

Предсезонка у него, насколько я знаю, получилась скомканной. Плюс не было игровой практики. Так что я не совсем уверен, что сейчас он в идеальном состоянии, по-моему, и тренер «Фиорентины» это подтвердил.

Весной он великолепно выступал за «Сочи», показал довольно-таки яркую игру. И пропасть даже в течение полугода это не могло. Во всяком случае я верю, что мы еще увидим отличные матчи в его исполнении.