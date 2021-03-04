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Хохлов: «Верю, что мы ещё увидим отличные матчи в исполнении Кокорина»

04 марта 2021, 14:14

Российский тренер Дмитрий Хохлов поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Читал, что пишет о Кокорине итальянская пресса, знаю, что болельщики не очень довольны. У меня нет четкого объяснения, почему так получается. Единственное, можно сослаться на то, что идет адаптация к новой стране и к новому чемпионату, тем более, как я понимаю, Кокорин полетел в Италию не в лучшем своем физическом состоянии. И когда этот период пройдет, тогда его можно будет оценивать. Конечно, хотелось бы, чтобы он заиграл и приносил пользу команде, но на данный момент не все складывается.

Предсезонка у него, насколько я знаю, получилась скомканной. Плюс не было игровой практики. Так что я не совсем уверен, что сейчас он в идеальном состоянии, по-моему, и тренер «Фиорентины» это подтвердил.

Весной он великолепно выступал за «Сочи», показал довольно-таки яркую игру. И пропасть даже в течение полугода это не могло. Во всяком случае я верю, что мы еще увидим отличные матчи в его исполнении.

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Все комментарии
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
04 марта в 18:14
В Спартаке себя не проявил -- и в Фиорентине не проявит. Если сам не требователен к себе, перспектив подняться никаких.

А жизнь проходит. Тот мальчик, которого знавал Хохлов -- в далёком, невозвратимом прошлом.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Anisovich (раскрыть)
04 марта в 17:51
Да он толком ещё и не начинал играть !
Союзник противников
Союзник противников
04 марта в 17:49
"Верую ибо бессмысленно".Тертуллиан.
Ironigor
Ironigor
04 марта в 16:22
Хохлов вроде бы уже взрослый, а всё ещё в сказки верит !!! Кто был ни кем ,тот и останется ни кем !!! Чудо это точно не про Шурика Бутырского !!!
Anisovich
Anisovich
04 марта в 15:19
Кокорин свое отыграл.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 марта в 14:46
Возможно в другой жизни.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 14:45
Думаю, что ничего мы не видим. Не понимаю наших экспертов оптимистов. Большинство этих товарищей верят в Кокорина , но не объясняют на чем эта вера основана. Люди с игровой практикой за два года из звезд в сереньких футболистов превращаются. А тут такой перерыв, да и возраст поджимает. Плюс непонятные травмы , неизвестно откуда берущиеся.....Думаю , долго Саша в Фиорентине не задержится. Хотя.....если фиалки вылетят, то может и оставят его.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 марта в 14:44
Это вряд ли, как говорил тов. Сухов в Белом солнце пустыни
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 марта в 14:38
Ничего мы не увидим
STVA 1
STVA 1
04 марта в 14:29
Дима бредит)))
ДСА
ДСА
04 марта в 14:16
Проще его на симуляторе разогнать до высокого уровня, чем в реальности.
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