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Шварц — о Кубке России: «Мы ставим перед собой большие цели»

03 марта 2021, 21:31
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо07.04.2021 Не начался

Наставник «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России. На этой стадии москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

Нас ожидает непростой матч. Да, «Крылья Советов» из первого дивизиона, но они лидируют в своей лиге. Я слышал немало хорошего об этой команде. Там много молодых игроков, которые показывают интересный футбол.

Мы ставим перед собой большие цели на кубковый турнир. У нас неплохие шансы на проход в следующий раунд, но я призываю со всей серьезностью отнестись к сопернику. Повторюсь, матч в Самаре легким не будет.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
03 марта в 22:25
В этом сезоне Динамо может ставить перед собой высокие цели.
nikoladolgov
nikoladolgov
03 марта в 21:58
А Шварц это кто ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 марта в 21:44
Как-то все быстро забыли про монтажера РФС.
Замяли, заштукатурили, прикрылись скорбным известием??
Parma1972
Parma1972
03 марта в 21:39
Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть
beefs
beefs
03 марта в 21:33
цель и достижения это разные вещи...
Gahi
Gahi
03 марта в 21:33
Цели хорошие, гланое их достичь. Удачи
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