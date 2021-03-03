Шварц — о Кубке России: «Мы ставим перед собой большие цели»

Наставник «Динамо» прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России. На этой стадии москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

Нас ожидает непростой матч. Да, «Крылья Советов» из первого дивизиона, но они лидируют в своей лиге. Я слышал немало хорошего об этой команде. Там много молодых игроков, которые показывают интересный футбол.

Мы ставим перед собой большие цели на кубковый турнир. У нас неплохие шансы на проход в следующий раунд, но я призываю со всей серьезностью отнестись к сопернику. Повторюсь, матч в Самаре легким не будет.