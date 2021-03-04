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Ловчев: «Кокорин растворяется на поле»

04 марта 2021, 09:44
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2).

Как мне его игра? Пока никак. Он растворяется на поле. Не вижу, чтобы он взял игру на себя и порвал всех. Тот юный Кокорин, игравший в «Динамо», — это одно. А тот Саша, который в последнее время, — другое, словно с горочки шел. Все его судебные дела не на пользу футболу были. Главная вещь, что он выбрал не деньги, а в футбол играть.

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Все комментарии
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
04 марта в 14:15
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    04 марта в 13:44
    После спартак любой игрок растворяется на поле.
    pomor45
    pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
    04 марта в 13:44
    Похлёбка не такая наваристая, какой дома была.
    pomor45
    pomor45
    04 марта в 13:42
    Взялся за гуж, в котором не дюж. Растворяется он не на поле, а в собственных амбициях, подпитываемых вашими (экспертов и журналистов) завышенными оценками.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    04 марта в 11:19
    Пожелаю Александру Кокорину забить в ближайших турах. Бабка говорит: " у тебя язык поганный, что не скажешь часто происходит")).
    Он конечно "сукин сын, но это наш сукин сын").
    Так шо удачи ему!
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    04 марта в 10:50
    Уголовное прошлое мешает.
    berda2003
    berda2003
    04 марта в 10:47
    он прячется от мяча и боится, что ошибётся. Ведь по натуре он трус, а смелый, когда бухой - вот вся его сучность...
    Anisovich
    Anisovich
    04 марта в 10:45
      cska1948
      cska1948
      04 марта в 10:44
      "...Главная вещь, что он выбрал не деньги, а в футбол играть."
      ------------------------------------
      Звучит так, словно Кокорин в Фиорентине за похлёбку играет!
      Futurista
      Futurista ответ Alhunah (раскрыть)
      04 марта в 10:22
      В Зенит...
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      04 марта в 10:12
      Он позорит наш футбол
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      04 марта в 10:10
      Кокорин зря ушёл из Сочи. Какая бы причина не была - к Федуну за деньгами и назло Зениту или в Италию в футбол поиграть и себя показать. В Сочи он смог стать лидером команды, у него шла игра, там предлагали хорошие деньги за контракт. Он выбрал Спартак.
      А теперь мы видим то, что видим никакенного игрока. И ещё вопрос, пригласят ли его в Сочи на предлагаемую раннее зарплату, если вдруг его попросят из Фиорентины.
      Трудно всё ,в общем...
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Иван Тасминский (раскрыть)
      04 марта в 10:08
      Таблетка активно шипит,а Кокорин едва пылит.
      Союзник противников
      Союзник противников
      04 марта в 10:07
      Доверять не надо боле
      криминальной босотЕ-
      растворяется на поле,
      как в соляной кислоте.
      Ironigor
      Ironigor
      04 марта в 10:04
      Футбол давно ушёл из этого человека!!!
      Alhunah
      Alhunah
      04 марта в 10:03
      сдать бы его назад по гарантии как некачественный товар
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      04 марта в 09:54
      Учитывая положение Фиорентины , отношение к Кокорину может резко измениться. Команде надо набирать очки и ждать когда наш вечно перспективный наберет форму она не будет. Еще пару раз Саша раствориться на поле и может плотно сесть на лавку. Нет уверенности что Саша станет спасителем, пока - это просто игрок ниже среднего.
      Всем здоровья.
      d_fincher
      d_fincher
      04 марта в 09:53, ред.
      Ловчев и остальная футбольная общественность ждут "того Кокорина". Они себе придумали, что когда-то Кокорин "был тем самым", и давай везде транслировать. Многие не знавшие и не помнящие игру Александра, считают, что он на одном уровне с Аршавиным, просто что-то помешало, что-то мешает сейчас... - люди не понимают, что Кокорин никогда не был крутым игроком. Что не может форвард забивать 8-10 сезон и считаться лучшим в поколении. Вы придумали бред и верите в него? - Верьте. Но нас не заставляйте.

      После Зенита Кокорин уже не станет хотя бы средним игроком. Он дно.
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      04 марта в 09:50
      Что общего у Кокорина и растворимой таблетки?
      ДСА
      ДСА
      04 марта в 09:45
      Похоже обратно в Сочи надо перебираться.
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