Ловчев: «Кокорин растворяется на поле»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Фиорентины» в матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2).

Как мне его игра? Пока никак. Он растворяется на поле. Не вижу, чтобы он взял игру на себя и порвал всех. Тот юный Кокорин, игравший в «Динамо», — это одно. А тот Саша, который в последнее время, — другое, словно с горочки шел. Все его судебные дела не на пользу футболу были. Главная вещь, что он выбрал не деньги, а в футбол играть.