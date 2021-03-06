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Сафонов: «В следующем сезоне „Рубин“ будет бороться за место в тройке»

06 марта 2021, 14:59

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы «Рубина» попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Не верю, что в этом сезоне «Рубин» Слуцкого попадет в еврокубки. Этот год я считаю переходным, команда притрется, игроки до конца поймут требования тренера, в межсезонье точечно усилятся, и на следующий сезон «Рубин» всерьез будет бороться за место в тройке.

Посмотрите, Слуцкий уже и Хвичу учит передачи делать. Как Кварацхелия отдал на Деспота в матче со «Спартаком». Мне этот пас больше самого гола понравился. А другой момент, который Деспот не использовал, когда Хвича накрутил двух защитников. Грузин явно прибавляет. Также отмечу Самошникова, который на глазах растет. На мой взгляд, скоро будет готовый игрок для сборной России. Макаров — тоже очень интересный футболист. Дюпин вообще должен памятник поставить «Рубину» за такой шанс выйти на новый уровень.

Ранее Алексей Сафонов поделился мнением о неудачных выступлениях «Спартака» в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
06 марта в 20:06
В тройке претендентов на 8 место.
Странникъ
Странникъ
06 марта в 19:55
В РПЛ давать прогнозы на следующий сезон - дело неблагодарное.
stanichnik
stanichnik ответ particular (раскрыть)
06 марта в 19:45
Спасибо за приглашение, постараюсь оправдать Ваше доверие.
particular
particular ответ stanichnik (раскрыть)
06 марта в 19:24
Уважаемый! У Вас в профиле появилась Лига "Коротко о главном..."
Приглашаем Вас для взаимоуважительного общения без крайностей, троллинга и нападок...
stanichnik
stanichnik
06 марта в 19:18
Летом уведут у Рубина Хвичу и прогнозы окажутся несостоятельными.
ildar_3871
ildar_3871
06 марта в 18:53, ред.
Вот Зенит порвем а там видно будет !)
ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 15:50
Тут главное что бы купили игроков через Сафонова.
drug01
drug01
06 марта в 15:20
Всё может быть...
sv_1969
sv_1969
06 марта в 15:19
Будет следующий сезон тогда и увидим!Пока у Лёни получается!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 марта в 15:06
Рано дефирамбы петь). Как бы Леонид не грохнулся булками в лужу).
Mekail
Mekail
06 марта в 15:00
Да еще и этот сезон не закончился для Рубина...
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