Сафонов: «В следующем сезоне „Рубин“ будет бороться за место в тройке»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы «Рубина» попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Не верю, что в этом сезоне «Рубин» Слуцкого попадет в еврокубки. Этот год я считаю переходным, команда притрется, игроки до конца поймут требования тренера, в межсезонье точечно усилятся, и на следующий сезон «Рубин» всерьез будет бороться за место в тройке.

Посмотрите, Слуцкий уже и Хвичу учит передачи делать. Как Кварацхелия отдал на Деспота в матче со «Спартаком». Мне этот пас больше самого гола понравился. А другой момент, который Деспот не использовал, когда Хвича накрутил двух защитников. Грузин явно прибавляет. Также отмечу Самошникова, который на глазах растет. На мой взгляд, скоро будет готовый игрок для сборной России. Макаров — тоже очень интересный футболист. Дюпин вообще должен памятник поставить «Рубину» за такой шанс выйти на новый уровень.