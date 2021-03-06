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Корнеев: «Не вижу логики в трансфере Кокорина в „Фиорентину“»

06 марта 2021, 13:11

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Наверное, это советы влиятельных для кого-то людей. Когда «Фиорентина» бьется на выживание и берет в этот момент неготового Кокорина — это всегда вопрос стратегический. Если бы он феерил в «Спартаке», в этом бы была какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск на себя взял спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой. Брать в тот период именно Кокорина в «Фиорентину», которая борется за выживание.

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Leha-ha50
Leha-ha50
06 марта в 14:11
Очень непонятный трансфер. Поверили Капелло и Манчини , которые видели Кокорина много лет назад, который кстати и тогда только надежды подавал. Удивительное решение конечно. Нужен фиалкам форвард сейчас , а не потом. В серии В Кокорин может и сгодится , но фиалки хотят сохранить место в элите. А Кокорин явно не готов , совсем не готов. Этот трансфер похож на выстрел в молоко, причем заплатить за этот выстрел пришлось немаленькую сумму.
Всем здоровья.
За адекватность
За адекватность
06 марта в 13:52, ред.
Да и Бог с ней с этой логикой. Факт остается фактом. "Спартак" умудрился удачно сбагрить Кокорина, да еще и в Серию А и думаю весьма довольны, а что уж там будет с ним делать "Фиорентина" то такое. Как говорится проблемы индейцев шерифа мало интересуют.
Союзник противников
Союзник противников
06 марта в 13:45
А вот меня не колышут проблемы какой-то там "Фиорентины"! А Федун тут молодец:Получил 24а бесплатно-прокололся,платя ему нехилую зарплату-компенсировал потери,или большую часть их! Удачная афера!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 марта в 13:34
Вот и пусть гадают теперь на фиалке. Заиграет? Не заиграет?
R0100V
R0100V
06 марта в 13:24
Впарили, так впарили
Igo0rek
Igo0rek
06 марта в 13:20
Спартачи развели фиалок как пионеров xD
beefs
beefs
06 марта в 13:14
кому то что то втулили...
drug01
drug01
06 марта в 13:13
Может ещё проснется....
shlomo
shlomo
06 марта в 13:12
Я бы посмотрел на того, кто в этом видит логику...:)))
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