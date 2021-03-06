Корнеев: «Не вижу логики в трансфере Кокорина в „Фиорентину“»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о переходе нападающего в «Фиорентину».

Наверное, это советы влиятельных для кого-то людей. Когда «Фиорентина» бьется на выживание и берет в этот момент неготового Кокорина — это всегда вопрос стратегический. Если бы он феерил в «Спартаке», в этом бы была какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск на себя взял спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой. Брать в тот период именно Кокорина в «Фиорентину», которая борется за выживание.