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Сафонов — о «Спартаке»: «Дело было не в бобине — идиот сидел в кабине»

06 марта 2021, 14:53

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о неудачных выступлениях «Спартака» в нынешнем сезоне.

Есть такая шутка: дело было не в бобине — идиот сидел в кабине. Поначалу говорили, что Газизов мешал, потом он ушел и 4 поражения подряд. Значит, наверное, не в нем была проблема, да? Потом начали на Кубок играть — судья виноват. А целостности игры я пока у них не вижу. Зато на сборах «Спартак» всех обыгрывал. И еще эта пограничная ситуация с Тедеско. Если тренер говорит, что уйдет из команды летом, то в оставшееся время должен давать результат или его менять надо. В «Спартаке» прошла очередная революция. Прошел лишь первый тур весенней части чемпионата. Давайте посмотрим, что будет через три-четыре матча. Кстати, первоначально я думал, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.

Ранее Сафонов поделился мнением о запрете заключать контракты с молодыми игроками.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 марта в 19:04
У тебя описка - ...и его кобыле ! ))))))))
cska1948
cska1948
06 марта в 16:22
Сафонов — о «Спартаке»: «Дело было не в бобине — идиот сидел в кабине»
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Интересно, на кого Сафонов намекает?
stavr74
stavr74
06 марта в 16:15
"обиженный" клоун
Artemon9
Artemon9
06 марта в 16:04
Надо Клоппа брать. Его скоро погонят
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 марта в 15:03
Все течет, движется, меняется) Сафонов).
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
06 марта в 15:03
    LOpp
    LOpp
    06 марта в 14:56
    Дело было не в бобине,
    А в Федуне и его бабине.
    idres
    idres
    06 марта в 14:55
    Со стороны всегда агентам все виднее...6(((
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