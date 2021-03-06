Сафонов — о «Спартаке»: «Дело было не в бобине — идиот сидел в кабине»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о неудачных выступлениях «Спартака» в нынешнем сезоне.

Есть такая шутка: дело было не в бобине — идиот сидел в кабине. Поначалу говорили, что Газизов мешал, потом он ушел и 4 поражения подряд. Значит, наверное, не в нем была проблема, да? Потом начали на Кубок играть — судья виноват. А целостности игры я пока у них не вижу. Зато на сборах «Спартак» всех обыгрывал. И еще эта пограничная ситуация с Тедеско. Если тренер говорит, что уйдет из команды летом, то в оставшееся время должен давать результат или его менять надо. В «Спартаке» прошла очередная революция. Прошел лишь первый тур весенней части чемпионата. Давайте посмотрим, что будет через три-четыре матча. Кстати, первоначально я думал, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.