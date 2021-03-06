Петраков: «Местные власти убивают футбол в регионах»

Российский тренер поделился мнением о проблемах регионального футбола.

Во Владивостоке и Тамбове однозначно виноваты местные власти. Убивают команды и многого не понимают на самом деле. Футбол — сумасшедший социальный проект, людям ходить некуда, а их последней отдушины лишают. Почему на такие действия губернатора не реагирует вышестоящая власть и профильное министерство? Он точно нужен народу? Это же кощунство! Вячеслав Фетисов приезжал, разговаривал, объяснял. Ни в какую, человек просто не хочет видеть спорт на Дальнем Востоке. В Тамбове то же самое. 300 тысяч населения, не верю, что для них несколько лет нельзя достроить небольшой стадион. Команда скитается, а спросить не с кого. Так нельзя поступать! Откуда к такой власти возьмется нормальное отношение?

В Томске одну трибуну делают уже лет десять, не могут выйти из судебных тяжб. И в высшей лиге за это время команда побывала, и в первую вернулась, а полстадиона по-прежнему задрапировано, подрядчик судится с администрацией. А мэр другим делом был занят. Пиво варил. Завод построил, дома, богатейший человек, а к футболу равнодушен. Не Галицкий. На днях взят под домашний арест, следствие открыли.