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Петраков: «Местные власти убивают футбол в регионах»

06 марта 2021, 11:44

Российский тренер Валерий Петраков поделился мнением о проблемах регионального футбола.

Во Владивостоке и Тамбове однозначно виноваты местные власти. Убивают команды и многого не понимают на самом деле. Футбол — сумасшедший социальный проект, людям ходить некуда, а их последней отдушины лишают. Почему на такие действия губернатора не реагирует вышестоящая власть и профильное министерство? Он точно нужен народу? Это же кощунство! Вячеслав Фетисов приезжал, разговаривал, объяснял. Ни в какую, человек просто не хочет видеть спорт на Дальнем Востоке. В Тамбове то же самое. 300 тысяч населения, не верю, что для них несколько лет нельзя достроить небольшой стадион. Команда скитается, а спросить не с кого. Так нельзя поступать! Откуда к такой власти возьмется нормальное отношение?

В Томске одну трибуну делают уже лет десять, не могут выйти из судебных тяжб. И в высшей лиге за это время команда побывала, и в первую вернулась, а полстадиона по-прежнему задрапировано, подрядчик судится с администрацией. А мэр другим делом был занят. Пиво варил. Завод построил, дома, богатейший человек, а к футболу равнодушен. Не Галицкий. На днях взят под домашний арест, следствие открыли.

Ранее Валерий Петраков поделился мнением о потолке зарплат в ФНЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 марта в 17:20
другие задачи у местных властей
За адекватность
За адекватность
06 марта в 13:42
"однозначно виноваты местные власти"
ЮЗИК
ЮЗИК
06 марта в 13:29
Они не дают ему даже голову поднять
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 марта в 13:17
Гинеру в Томск то летать в лом было. Проблемы Дюймовоек, Крота не волнует и волновать не будет).
Плюс Губернатор не дурак. Сколько на футбол отдал, столько с бюджета ушло. В дыру. Затянуло. Отвечать Петракову? ).
AmIIIeR89
AmIIIeR89
06 марта в 13:04
Судя по тому, сколько народу ходит на футбол, вопрос о том, стоит ли вливать деньги в этот самый футбол, вообще стоять не должен
mihaluch
mihaluch
06 марта в 12:37
Футбол слишком дорого обходится государству.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 марта в 12:27
И будет известно и Петракову и многим другим, что вопрос о том куда пойти и чем себя занять ,далеко не самый главный и злободневный в России. А деньги вместо профессионального футбола можно вложить в бесплатное образование, медицину. Для населения это будет гораздо полезнее и нужнее, чем в профессиональный футбол.
Futurista
Futurista
06 марта в 12:15
Футбол в России убивает зима...
Cat01
Cat01
06 марта в 12:10
К сожалению это бывает часто....
beefs
beefs
06 марта в 12:05
насильно мил не будешь...
Gahi
Gahi
06 марта в 11:52
Что могут такие чиновники оставить после себя. Жаль а можно было за это время сделать что-то для людей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 марта в 11:52, ред.
Петраков обычный дилетант. "Футбол по его мнению социальный проект, тк народу некуда ходить" Какой процент населения ходит на футбол? Не более 5-10%.А какому процент населения тяжело оплачивать услуги ЖКХ? НЕ менее 50%.Так почему вливание госденег в ЖКХ в виде частичной оплаты государством не может быть социальным проектом? Так что тезис петракова об обязанности кормить профессиональный футбол из бюджета весьма спорный
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