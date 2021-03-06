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Корнеев: «Думаю, у Миранчука получается в Италии»

06 марта 2021, 13:24

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал адаптацию полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

В какой-то момент это и позиция игрока. По Головину всё было понятно — отъезд был и его решением, и клуба, там всё совпало, были хорошие деньги. Если говорить про Миранчука, то уже полтора года назад он был нацелен на Европу. В «Локомотиве» он прибавлял с каждым годом, и тут у него возникла ситуация — либо продлевать контракт, либо уезжать. Думаю, он созрел сам для того, чтобы уехать.

Думаю, у него получается в Италии. Он забил достаточно голов. Понятно, что ему сложно в плане адаптации, там ты один из нескольких таких же игроков. В чемпионате России ты основной. Я всегда советовал игрокам учить язык. Только тогда ты сможешь защитить себя не только как футболист, но и как персона.

Ранее Игорь Корнеев поделился мнением о физических кондициях нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
06 марта в 13:35, ред.
Языки, конечно надо изучать. Хотя бы английский.
memphis
memphis
06 марта в 13:34
3 новости от Корнеева и везде у него разные должности в разных клубах
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