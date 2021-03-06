Корнеев: «Думаю, у Миранчука получается в Италии»

Бывший спортивный директор «Локомотива» прокомментировал адаптацию полузащитника в «Аталанте».

В какой-то момент это и позиция игрока. По Головину всё было понятно — отъезд был и его решением, и клуба, там всё совпало, были хорошие деньги. Если говорить про Миранчука, то уже полтора года назад он был нацелен на Европу. В «Локомотиве» он прибавлял с каждым годом, и тут у него возникла ситуация — либо продлевать контракт, либо уезжать. Думаю, он созрел сам для того, чтобы уехать.

Думаю, у него получается в Италии. Он забил достаточно голов. Понятно, что ему сложно в плане адаптации, там ты один из нескольких таких же игроков. В чемпионате России ты основной. Я всегда советовал игрокам учить язык. Только тогда ты сможешь защитить себя не только как футболист, но и как персона.