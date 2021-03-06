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Корнеев: «Головин играет на уровне „Реала“ и „Барсы“. Он не хуже Пьянича»

06 марта 2021, 13:06

Бывший советник по спортивным вопросам вице-президента «Монако» Игорь Корнеев оценил выступления полузащитника Александра Головина.

«Монако» удачно приобрел Головина. Я следил за ним не только со стороны, но и видел, как он тренируется. Думаю, что потенциально он может быть игроком и «Барселоны», и «Реала». Думаю, что он — главный актив «Монако», хотя есть и другие футболисты. Но я всегда смотрю, кто делает разницу и кто может повлиять на исход матча. Головин это делает.

Почему он не в основной системе Ковача? Когда начинался чемпионат и было много изменений в составе, Саша был травмирован. Когда тренер уже набил какой-то костяк, несмотря на важность Головина, сложно встроить игрока сразу.

Сколько Головин стоит? Не думаю, что «Монако» будет его расценивать в данный момент, но игрока его уровня я бы не отдал меньше, чем за 50-60 миллионов. Будут ли его покупать за такие деньги? Дайте ему сыграть целый сезон на том уровне, на котором он может. Возможно, заплатят еще больше. Почему за Хаверца «Челси» платит 80 миллионов? Это для меня загадка. Он не стоит таких денег. За Зиеша заплатили 45. Возможно, Хаверц стоит 80. Почему Головин не может стоить таких же денег? Сравнивая их, не вижу, что Хаверц лучше Головина.

Переезд Головина в «Монако»? Этот клуб дал наиболее хорошую цену. В плане комфорта хорошо идти в клуб с русским хозяином. Это был отличный выбор. Это большой клуб, но ты не чувствуешь такого большого прессинга. Саша не знает французский. Не уверен, что он хорошо знает английский. Нужно учить языки, чтобы быть в полном контакте.

Пока что не было интересов со стороны европейских клубов. Были беседы, но не более. На уровне ли он «Реала» или «Барселоны»? Когда в топовой форме, да. А кто там сейчас играет? Пьянич? Саша сейчас не хуже.

Напомним, что Головин был признан лучшим игроком «Монако» по итогам февраля.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:41
Это парень с характером, а значит нигде не потеряется и будет бороться за место в составе
Палыч82
Палыч82 ответ oFANATo (раскрыть)
08 марта в 11:36, ред.
У Головина в первую очередь талант и характер, а школа на второстепенных ролях, иначе бы был в одной обойме с Жамалетдиновым, Правосудом и прочими Базелюками
Ravshan878
Ravshan878 ответ Шишанутый (раскрыть)
06 марта в 21:34
Шишанутый Игорь переборщил. Пьянка не к чему.Мужик словами заблудился.)Пьянич восторге 😱.
SPV
SPV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
06 марта в 20:23
У нас его специально переоценивают и пиарят, он в Монако закрепиться в основе не может толком. Видел пару игр его, никакого прогресса,он и в цска так бегал. Ему головы не хватает как у Миранчука например, тогда мог бы в хорошего игрока вырасти, а так его уровень как раз такие команды не выше
lobsterdam
lobsterdam
06 марта в 17:36
чувак прикидывает, почём его толкнуть и какой порнос можно нажить...
13 RUS
13 RUS
06 марта в 16:23
В Барсу один шлак набрали, но в команду по типу Севильи можно перейти
oFANATo
oFANATo
06 марта в 16:11
У Головина школа ПФК ЦСКА!!!
DAD81
DAD81 ответ Шишанутый (раскрыть)
06 марта в 16:05
    juvenale
    juvenale
    06 марта в 16:04
    ну хуже пьянича сложно быть
    Бубнин
    Бубнин
    06 марта в 16:01
    Ну раз в "Монако" игрока уровня "Реала" и "Барсы" сложно встроить в игру, то пусть продают. Только за 60, не меньше.
    Dima salev
    Dima salev
    06 марта в 15:44
    Как только наши игроки начинают хорошо играть на пару матчей. Наши журналисты начинають писать сказку.
    Помню как писали Дзюба выбирает между Барселоны и Реалом. Чалова хотели подписать М.ю и м.сити
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    06 марта в 15:37
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      06 марта в 15:00
      Согласен, но Монако за него запросит хорошенькую сумму)))
      Удачных игр Саше.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      06 марта в 14:58
      Последнее никто не говорил,ибо мы знаем,что футбол придумал Митрофан МедвеДюков,с благословения Миллера.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      06 марта в 14:51
      Не успел парень слегка форму набрать...а наши "эксперты" уже запустили хвалебную машину...
      "Головин уровень Реала и Барсы...Лучший игрок в Европе...Месси+Роналду= Головин....У МС не хватает денег на Головина....Месси просится в Монако....Александр - король футбола..."Золотой Мяч" и "Золотая бутса" - на 10 лет у россиянина...Головин - придумал футбол..."
      Boricku
      Boricku
      06 марта в 14:48
      Скорее уровень Арсенала
      sir_Alex
      sir_Alex
      06 марта в 14:24
      Загнул Игорёк!
      swed27
      swed27
      06 марта в 14:22
      Что-то я не заметил прогресса головина
      Konst56
      Konst56
      06 марта в 14:13
      Цену набивает, по ходу избавиться от Головина хочет
      Konst56
      Konst56
      06 марта в 14:05
      Если только в доту
      Legend 6
      Legend 6
      06 марта в 14:04
      Согласен с тем что Головин одного уровня с Пьяничем. Но как болельщик Барсы скажу одно, это не Головин уровня Барсы, это Пьянич не уровень Барсы.
      ildar_3871
      ildar_3871
      06 марта в 14:00
      на уровне „Реала“ и „Барсы“ , откуда Корнеев знает уровень Барселоны и Реала , по телевизору ? )
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      06 марта в 13:58
      Хватит сочинять про Головина небылицы.
      berda2003
      berda2003
      06 марта в 13:58
      далеко ещё и до реала, и до барсы...
      Союзник противников
      Союзник противников ответ STVA 1 (раскрыть)
      06 марта в 13:54
      ДЛя него это не аргумент,ибо от двух наименований-Россия и ЦСКА, он кушать перестаёт!
      Caniggia
      Caniggia
      06 марта в 13:53
      Вот когда Головин будет стабильно успешно играть в Реале или Барсе, тогда и можно будет так сказать, что Александр - это уровень Реала, Барсы, МС и т. д. Сейчас пусть хотя бы станет стабильным игроком основы в Монако. Думаю,через 1-2 года мы всё же увидим его в европейском топе. Удачи Александру!
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      06 марта в 13:53
      "Чукча не читатель,чукча-писатель!".
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      06 марта в 13:51
      Хорошо,что дополняешь свои посты картинками,ибо без них никто не поймёт степень твоих эмоций.
      STVA 1
      STVA 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
      06 марта в 13:51
      Он восстанавливался после травмы!Я понимаю надо что-то сказать!Не просто так же он признан лучшим игроком Монако за февраль!
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Шишанутый (раскрыть)
      06 марта в 13:51
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