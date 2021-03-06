Корнеев: «Головин играет на уровне „Реала“ и „Барсы“. Он не хуже Пьянича»

Бывший советник по спортивным вопросам вице-президента «Монако» Игорь Корнеев оценил выступления полузащитника .

«Монако» удачно приобрел Головина. Я следил за ним не только со стороны, но и видел, как он тренируется. Думаю, что потенциально он может быть игроком и «Барселоны», и «Реала». Думаю, что он — главный актив «Монако», хотя есть и другие футболисты. Но я всегда смотрю, кто делает разницу и кто может повлиять на исход матча. Головин это делает.

Почему он не в основной системе Ковача? Когда начинался чемпионат и было много изменений в составе, Саша был травмирован. Когда тренер уже набил какой-то костяк, несмотря на важность Головина, сложно встроить игрока сразу.

Сколько Головин стоит? Не думаю, что «Монако» будет его расценивать в данный момент, но игрока его уровня я бы не отдал меньше, чем за 50-60 миллионов. Будут ли его покупать за такие деньги? Дайте ему сыграть целый сезон на том уровне, на котором он может. Возможно, заплатят еще больше. Почему за Хаверца «Челси» платит 80 миллионов? Это для меня загадка. Он не стоит таких денег. За Зиеша заплатили 45. Возможно, Хаверц стоит 80. Почему Головин не может стоить таких же денег? Сравнивая их, не вижу, что Хаверц лучше Головина.

Переезд Головина в «Монако»? Этот клуб дал наиболее хорошую цену. В плане комфорта хорошо идти в клуб с русским хозяином. Это был отличный выбор. Это большой клуб, но ты не чувствуешь такого большого прессинга. Саша не знает французский. Не уверен, что он хорошо знает английский. Нужно учить языки, чтобы быть в полном контакте.

Пока что не было интересов со стороны европейских клубов. Были беседы, но не более. На уровне ли он «Реала» или «Барселоны»? Когда в топовой форме, да. А кто там сейчас играет? Пьянич? Саша сейчас не хуже.