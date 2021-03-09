Кавани собирается перейти в «Бока Хуниорс» этим летом

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вчера, 09:12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Diario Ole.

По информации источника, 34-летний уругвайский форвард близок к заключению контракта с «Бока Хуниорс».

Утверждается, что Кавани считает вариант с «Бока» идеальным, так как с детства симпатизирует команде из столицы Аргентины.