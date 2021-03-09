Кавани собирается перейти в «Бока Хуниорс» этим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Diario Ole.
По информации источника, 34-летний уругвайский форвард близок к заключению контракта с «Бока Хуниорс».
Утверждается, что Кавани считает вариант с «Бока» идеальным, так как с детства симпатизирует команде из столицы Аргентины.
Ранее сообщалось, что МЮ заплатит 2 млн евро Кавани, если не продлит с ним контракт.
Наполи:
Обладатель Кубка Италии: 2011/12
ПСЖ:
Чемпион Франции: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
Обладатель Суперкубка Франции: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
Обладатель Кубка Франции: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Обладатель Кубка французской лиги: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Сборная Уругвая:
Обладатель Кубка Америки: 2011
Но время неумолимо. Скорее всего в Аргентине Эдисон и закончит карьеру.
Всем здоровья.
Наполи:
Обладатель Кубка Италии: 2011/12
ПСЖ:
Чемпион Франции: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
Обладатель Суперкубка Франции: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
Обладатель Кубка Франции: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Обладатель Кубка французской лиги: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Сборная Уругвая:
Обладатель Кубка Америки: 2011
Но время неумолимо. Скорее всего в Аргентине Эдисон и закончит карьеру.
Всем здоровья.