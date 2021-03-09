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Кавани собирается перейти в «Бока Хуниорс» этим летом

вчера, 09:12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Diario Ole.

По информации источника, 34-летний уругвайский форвард близок к заключению контракта с «Бока Хуниорс».

Утверждается, что Кавани считает вариант с «Бока» идеальным, так как с детства симпатизирует команде из столицы Аргентины.

Ранее сообщалось, что МЮ заплатит 2 млн евро Кавани, если не продлит с ним контракт.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 13:07
Мог бы еще сезон на МЮ поиграть, но если хочет туда перейти то пусть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:19
Почему МЮ от него избавляется?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 10:48
Зря, мог бы ещё поиграть 1-2 сезона. Там его быстро забудут.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:45
Ну правильно! Сделал отличную карьеру. Теперь на родной континент, доигрывать. , А может быть ещё года 2-3 в МЛС неплохо подзаработать?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:39, ред.
Вот и близится к концу славная карьера форварда. Достижений у него предостаточно :

Наполи:

Обладатель Кубка Италии: 2011/12
ПСЖ:

Чемпион Франции: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
Обладатель Суперкубка Франции: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
Обладатель Кубка Франции: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Обладатель Кубка французской лиги: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Сборная Уругвая:

Обладатель Кубка Америки: 2011

Но время неумолимо. Скорее всего в Аргентине Эдисон и закончит карьеру.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:27
Отличный игрок,отличный клуб,удачи ему!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:24
Это ег право
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