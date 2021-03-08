«Интер» заинтересован в подписании Адольфо Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в «Беневенто», снова попал в сферу интересов миланского «Интера», сообщает Calciomercato.
По информации источника, прошлым летом «нерадзурри» уже изучали вариант с приобретением Гайча в качестве подмены форварду Ромелу Лукаку, однако тогда главный тренер Антонио Конте отказался от трансфера, так как ему был нужен более опытный игрок.
Утверждается, что «Интер» может вернуться к идее подписания Гайча, так как клуб так и не купил игрока атаки, а сменщик для Лукаку по-прежнему нужен.
6 марта Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» в первом матче в стартовом составе.
Чушь полнейшая.
Чушь полнейшая.
Это если не тешить себя надеждами о его фееричном возвращении в ЦСКА...
Это если не тешить себя надеждами о его фееричном возвращении в ЦСКА...