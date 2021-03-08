«Интер» заинтересован в подписании Адольфо Гайча

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08 марта 2021, 15:42

Нападающий ЦСКА , выступающий на правах аренды в «Беневенто», снова попал в сферу интересов миланского «Интера», сообщает Calciomercato.

По информации источника, прошлым летом «нерадзурри» уже изучали вариант с приобретением Гайча в качестве подмены форварду Ромелу Лукаку, однако тогда главный тренер Антонио Конте отказался от трансфера, так как ему был нужен более опытный игрок.

Утверждается, что «Интер» может вернуться к идее подписания Гайча, так как клуб так и не купил игрока атаки, а сменщик для Лукаку по-прежнему нужен.

6 марта Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» в первом матче в стартовом составе.