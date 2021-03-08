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«Интер» заинтересован в подписании Адольфо Гайча

08 марта 2021, 15:42

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в «Беневенто», снова попал в сферу интересов миланского «Интера», сообщает Calciomercato.

По информации источника, прошлым летом «нерадзурри» уже изучали вариант с приобретением Гайча в качестве подмены форварду Ромелу Лукаку, однако тогда главный тренер Антонио Конте отказался от трансфера, так как ему был нужен более опытный игрок.

Утверждается, что «Интер» может вернуться к идее подписания Гайча, так как клуб так и не купил игрока атаки, а сменщик для Лукаку по-прежнему нужен.

6 марта Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» в первом матче в стартовом составе.

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Все комментарии
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
08 марта в 20:20
Обломчик будет, компартия Китая запретила тратить деньги.
Rheinfall
Rheinfall
08 марта в 19:40
Мертвые должны оставаться мертвыми :)
Чушь полнейшая.
berda2003
berda2003
08 марта в 18:52
не ценим таланты...
Captan08
Captan08 ответ Mi6 (раскрыть)
08 марта в 18:44
Рассвет в тумане ?! Такмх гайчей у Интера на пере десятки !
SHMEL
SHMEL
08 марта в 18:15
Очень хорошо, значит можно будет продать подороже.
youtomee
youtomee
08 марта в 18:08
воду разносить?
Странникъ
Странникъ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 марта в 16:16
Папа Карло сейчас в "Эвертоне". Папа Антонио годится?😉
Mi6
Mi6
08 марта в 16:04
Что и требуется доказать! Гайч вышел из под опеки «гения» Гончаренко и начинает расцветать
Ironigor
Ironigor
08 марта в 16:01
Агенты Кокорина и Гайча не родные братья???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 марта в 16:01
Даже не верится. А я думал только папа Карло умел делать из полена людей. Неужели Гайч умеет играть в футбол!!!
Ironigor
Ironigor
08 марта в 15:58
Ну это не просто утка кряква , это уже бройлерная ,мощная !!!!! Фантазии сверх обычного IQ !!! Всем добра!!!
particular
particular
08 марта в 15:57
Чем выше интерес, тем вероятнее сделка и переход...
Это если не тешить себя надеждами о его фееричном возвращении в ЦСКА...
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