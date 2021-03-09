Агент: «В услугах Инсинье заинтересованы топ-клубы»

Винченцо Писакане, агент форварда «Наполи» , высказался на тему будущего своего клиента.

Конечно, им интересуются топ-клубы. Нам льстит их интерес, но мы сосредоточены на завершении этого сезона. Впереди ещё будет время, чтобы обсудить продление контракта.

Единственное, о чём думает Лоренцо — это «Наполи» и выход в Лигу чемпионов. Он чувствует ответственность, будучи капитаном команды.