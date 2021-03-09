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Агент: «В услугах Инсинье заинтересованы топ-клубы»

вчера, 05:56

Винченцо Писакане, агент форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, высказался на тему будущего своего клиента.

Конечно, им интересуются топ-клубы. Нам льстит их интерес, но мы сосредоточены на завершении этого сезона. Впереди ещё будет время, чтобы обсудить продление контракта.

Единственное, о чём думает Лоренцо — это «Наполи» и выход в Лигу чемпионов. Он чувствует ответственность, будучи капитаном команды.

Ранее, отвечая на вопрос о том, мечтает ли Инсинье завершить карьеру в «Наполи», Писакане предложил спросить об этом жену футболиста.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:33
Тут все зависит от того как агент сработает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 06:22
Остовайся в Наполи,ты им нужен!
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:22
Инсенье капитан но он увы не Марадона.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:05
И здесь жена всё решает.
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