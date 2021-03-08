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«Ман Сити» интересуется Мбаппе, но больше склоняется к трансферу Холанда

08 марта 2021, 15:10

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Сити» интересен трансфер 22-летнего французского форварда, однако в клубе понимают, что вряд ли смогут соответствовать зарплатным требованиям Мбаппе.

Отмечается, что манчестерский клуб скорее начнет работу над подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Ранее появлялась информация, что ПСЖ подпишет Харри Кейна, если Мбаппе покинет клуб.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 марта в 17:36
А Месси он больше не интересуется?
Василий 50
Василий 50
08 марта в 17:34
И Мбаппе и Холланда в «Реал».
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 марта в 17:32
Пусть Месси забирают
Остапчук 67
Остапчук 67
08 марта в 17:31
Холланду лучше в «Реал»
Karkaz
Karkaz
08 марта в 17:11
Если мы хотим увидеть продолжение противостояния Месси vs Роналду, то Мбаппе пусть переходит в Барсу, а Холланд в Реал.
Насмешник
Насмешник
08 марта в 16:49
Пеп не умеет работать с фактурными форвардами. Точнее структура игры, которую ставит Пеп, не предусматривает ярко выраженного 9 номера. Прямо сейчас Холанд не нужен МС. На перспективу? В ротацию? Холанд не согласится. Буду сильно удивлен, если такой трансфер состоится.
Juventus CR7
Juventus CR7
08 марта в 16:40
И о каком фейр плей можно говорить!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 марта в 16:22
за Мбаппе больше запросят, чем за Холланда, а у них бюджет тоже не резиновый, хз я бы не стал рисковать и брать этих товарищей)) Во Франции вообще конкурентов нет, чемпионат Германии все же слабже чем АПЛ, Ла лига и чем Италия)
ДАША Д
ДАША Д
08 марта в 16:19
Холанд в маркетинговом плане гораздо перспективнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 15:33
Вряд ли Холанд сагласится на маленькую зарплату, паренёк схватил звезду и понял смысл жизни...
Baggio R.
Baggio R.
08 марта в 15:32, ред.
У Холанда батя играл за МС, это может сыграть определенную роль в переходе.
волгодон 2
волгодон 2
08 марта в 15:28
Достойная смена Агуэро будет.
Дортмунд лямов 150 попросит,если не больше.
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 15:27
У каждого тренера свои приоритеты, но если бы даже зарплатные требования были одинаковы, что у Мбаппе, что у Холанда... Эрлинг, всё-таки, более предпочтительнее, Мбаппе... С более "высоким" КПД. С более серьёзными требованиями к себе, отношением к футболу, поставленными целями...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 марта в 15:24
Простите, а если "Манчестер Сити" не соответствует зарплатным требованиям Килиана Мбаппе, то кто тогда соответствует? "Барселона" и "Реал" испытывают затруднения в рассматриваемой области. Может МЮ? Челси? Неужели они в данной плоскости превосходят МС? Или ПСЖ? Так он уже там. Видимо с такими запросами там и останется. А борьба за Эрлинга среди топ-клубов предстоит нешуточная. По-моему букмекеры уже принимают ставки по поводу его перехода.
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