«Ман Сити» интересуется Мбаппе, но больше склоняется к трансферу Холанда

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08 марта 2021, 15:10

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания форварда «Пари Сен-Жермен» , сообщает The Athletic.

По информации источника, «Сити» интересен трансфер 22-летнего французского форварда, однако в клубе понимают, что вряд ли смогут соответствовать зарплатным требованиям Мбаппе.

Отмечается, что манчестерский клуб скорее начнет работу над подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» .