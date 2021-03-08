«Ман Сити» интересуется Мбаппе, но больше склоняется к трансферу Холанда

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает The Athletic.
По информации источника, «Сити» интересен трансфер 22-летнего французского форварда, однако в клубе понимают, что вряд ли смогут соответствовать зарплатным требованиям Мбаппе.
Отмечается, что манчестерский клуб скорее начнет работу над подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Ранее появлялась информация, что ПСЖ подпишет Харри Кейна, если Мбаппе покинет клуб.