Обухов — о допинг-пробе: «Новость из ФИФА стала для меня большим шоком»

Нападающий «Ростова» отреагировал на информацию об обвинениях в нарушении антидопинговых правил.

Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за «Торпедо», а пробу взяли в расположении молодёжной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в Московской антидопинговой лаборатории.