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Обухов — о допинг-пробе: «Новость из ФИФА стала для меня большим шоком»

сегодня, 13:18

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов отреагировал на информацию об обвинениях в нарушении антидопинговых правил.

Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за «Торпедо», а пробу взяли в расположении молодёжной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в Московской антидопинговой лаборатории.

Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции. Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор. Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять. Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:09
Типа, он не в курсе?
112910415
112910415
сегодня в 14:47
дело безнадёжное
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:25
"Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС"
makkie
makkie
сегодня в 13:29
Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять.
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Не бывает таких совпадений!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:28
Ну чувствуется эпопея будет долго продолжаться...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:27
Если положительная проба была уничтожена то какие у ФИФА сейчас есть доказательства что она действительно была? Может у них сохранился только протокол о допинг пробах с записью о положительном тесте. Если выдвигать такие обвинения то у ФИФА должны быть более весомые доказательства
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 13:23
Мы с моей командой юристов....ничего себе генерал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:21
Какая-то хрень происходит
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