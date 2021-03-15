В Госдуме прокомментировали информацию о сокрытии допинг-пробы Обухова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о скандале с сокрытием положительной допинг-пробы нападающего «Ростова» .

Схема простая: восемь лет все почему-то молчали дружно и вдруг перед чемпионатом мира по пляжному футболу и Евро начали говорить. К сожалению, наши оппоненты держат козыри в рукаве и постоянно выкидывают их. Это касается не только футболистов, но и других спортсменов, которых так или иначе обвиняли в каких-либо проблемах с допингом.

Изначально всю эту историю держали специально, к сожалению, опять политизированная история. Если Обухов сам не признаёт свою вину — должен подавать в суд. Это обычная и стандартная процедура. Почему сейчас и через восемь лет — непонятно. Мы все считаем, что скандал после решения CAS закрыт и нужно начинать с новой страницы, зачем всё заново поднимать? Решили все проблемы с РУСАДА , с нашими федерациями и спортсменами. Есть чёткое понимание по нашему спорту — два года ограничений. Поднимать всё по старым историям, не особо актуально. Но судя по всему, не все так считают, к сожалению.