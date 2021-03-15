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В Госдуме прокомментировали информацию о сокрытии допинг-пробы Обухова

сегодня, 13:03

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о скандале с сокрытием положительной допинг-пробы нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

Схема простая: восемь лет все почему-то молчали дружно и вдруг перед чемпионатом мира по пляжному футболу и Евро начали говорить. К сожалению, наши оппоненты держат козыри в рукаве и постоянно выкидывают их. Это касается не только футболистов, но и других спортсменов, которых так или иначе обвиняли в каких-либо проблемах с допингом.

Изначально всю эту историю держали специально, к сожалению, опять политизированная история. Если Обухов сам не признаёт свою вину — должен подавать в суд. Это обычная и стандартная процедура. Почему сейчас и через восемь лет — непонятно. Мы все считаем, что скандал после решения CAS закрыт и нужно начинать с новой страницы, зачем всё заново поднимать? Решили все проблемы с РУСАДА, с нашими федерациями и спортсменами. Есть чёткое понимание по нашему спорту — два года ограничений. Поднимать всё по старым историям, не особо актуально. Но судя по всему, не все так считают, к сожалению.

Перед допингом все равны: россиянин, американец и китаец. Если есть документы, подтверждающие факт применения запрещённого препарата и нарушения кодекса ВАДА, значит ты подвергаешься наказанию. Повторюсь, если Обухов не признаёт свою вину — он идёт отстаивать свою правоту в суде. Клуб и федерация должны ему в этом помогать. Признаёт — значит получит дисквалификацию, вот и всё.

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Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 13:39
- Бамбарбия киргуду, - официально ответила Госдума на заявления ФИФА.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:26
И таких козырей еще наверное много у Запада.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:24
Да эти уроды издеваются над нами.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:16
Как игрок может защитить себя и доказать свою невиновность если прошло 8 лет? Понятно что это сделано специально что бы в очередной раз нагадить Российскому спорту и те кто это делают даже не скрывают своих намерений
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:11
Надо личные санкции ввести против wada
beefs
beefs
сегодня в 13:07
очень доступно и понятно...
Futurista
Futurista
сегодня в 13:06
К сожалению мы сами подкидываем джокеров нашим оппонентам...
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