Почётный президент РФС: «99% болельщиков не знают, кто такой Обухов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал письмо ФИФА , в котором организация сообщила о положительной допинг-пробе форварда «Ростова» , которую занесли в базу Московской лаборатории с пометкой «отрицательная» в 2013 году.

Думаю, 99% футбольных болельщиков не знают, кто такой Обухов. И какое дело ФИФА после восьми лет, которые прошли, непонятно. Каких-то последствий для РФС быть не может и не будет, потому что это единичный случай. Последствия для организации могут быть только если это массово.

Ответ РФС хороший, корректный. Никто не утверждает, что проба была положительная – там написано «существует вероятность». Во-первых, не надо поднимать из-за этого какую-то шумиху. Эти спортсмены никому не известны, результаты не подтверждены, РФС находится в контакте с ФИФА .

Англичане подключатся? Они могли бы, если бы речь шла об игроках сборной, которые вышли в 1/4 финала чемпионата мира-2018. А сейчас кому это нужно? Думаю, ни в одной стране мира вообще не придали бы этому значения. Внутреннее дело, последствия персональные, не более того. И пусть сначала докажут, что это факт, а потом уже будем думать о мерах.