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Почётный президент РФС: «99% болельщиков не знают, кто такой Обухов»

сегодня, 10:56

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал письмо ФИФА, в котором организация сообщила о положительной допинг-пробе форварда «Ростова» Владимира Обухова, которую занесли в базу Московской лаборатории с пометкой «отрицательная» в 2013 году.

Думаю, 99% футбольных болельщиков не знают, кто такой Обухов. И какое дело ФИФА после восьми лет, которые прошли, непонятно. Каких-то последствий для РФС быть не может и не будет, потому что это единичный случай. Последствия для организации могут быть только если это массово.

Ответ РФС хороший, корректный. Никто не утверждает, что проба была положительная – там написано «существует вероятность». Во-первых, не надо поднимать из-за этого какую-то шумиху. Эти спортсмены никому не известны, результаты не подтверждены, РФС находится в контакте с ФИФА.

Англичане подключатся? Они могли бы, если бы речь шла об игроках сборной, которые вышли в 1/4 финала чемпионата мира-2018. А сейчас кому это нужно? Думаю, ни в одной стране мира вообще не придали бы этому значения. Внутреннее дело, последствия персональные, не более того. И пусть сначала докажут, что это факт, а потом уже будем думать о мерах.

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Izmar
Izmar
сегодня в 12:13, ред.
Чтобы обгадить команду ни за что, не обязательно знать не ее игрока.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:46
Почтенный президент, гляньте сначала википедию, человек забивал локо и Спартаку и наколотил под сотню голов в разных первенствах
112910415
112910415
сегодня в 11:16
теперь уже знают
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:15
Не зря почетный президент РФС. Спокойно так.
В общем, как залезишь, так и слезешь.
Кстати. Давно моториста не слыхать. Его там на строительном объекте не придавило, где-нибудь?).
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:12
Теперь 99% болельщиков знают кто такой Обухов.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 11:02
Восхитительно. Просто сразу видно, что человек всей душой за наш футбол.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 10:58
Все правильно....непонятная какая то движуха вокруг всего этого
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