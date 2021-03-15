Генич: «Если „Спартак“ вернул Промеса, то почему бы не вернуть и Карреру?»

Комментатор Константин Генич поделился мыслями касательно работы «Спартака» по поиску нового главного тренера.

Как я понимаю, Паулу Фонсека есть в шорт-листе руководства «Спартака», но там какие-то непомерные запросы по зарплате. Доверяю в этом плане Тимуру Гурцкая и Нобелю Арустамяну и считаю, что 4,5-5 млн евро — это перебор. Тем более Фонсека только пошел на повышение из «Шахтера» в «Рому», предложи ему хоть 10 млн, но какой интерес тренеру снова возвращаться в Восточную Европу? У Дмитрия Попова хорошие связи в Испании, помню, «Спартак» хотел вести переговоры с Марселино Гарсия Торалем, и это был бы хороший вариант. Единственное — этот тренер никогда не работал за пределами Испании, не знаю, владеет ли он английским, но в плане постановки игры все видно по «Атлетику» из Бильбао: пришел тренер — вышел в два финала. В плане организации игры «Атлетик» также сейчас выглядит очень неплохо.

Допускаю, что помимо испанского рынка «Спартак» будет рассматривать и голландский. Когда у команды есть такой подбор игроков атаки, то нужен тренер, который нашел бы правильный баланс. Сомневаюсь, что выбор падет на российского специалиста, потому что в отечественных тренерах как-то в целом сегодня разуверились. Может быть, «Спартак» держит в уме вариант с возвращением Массимо Карреры. Если вернули Промеса, то почему бы не вернуть и Карреру? Второй заход Массимо с немного другим составом и возможностями — отчего бы такой вариант «Спартаку» не рассмотреть?