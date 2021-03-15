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Генич: «Если „Спартак“ вернул Промеса, то почему бы не вернуть и Карреру?»

сегодня, 10:21

Комментатор Константин Генич поделился мыслями касательно работы «Спартака» по поиску нового главного тренера.

Как я понимаю, Паулу Фонсека есть в шорт-листе руководства «Спартака», но там какие-то непомерные запросы по зарплате. Доверяю в этом плане Тимуру Гурцкая и Нобелю Арустамяну и считаю, что 4,5-5 млн евро — это перебор. Тем более Фонсека только пошел на повышение из «Шахтера» в «Рому», предложи ему хоть 10 млн, но какой интерес тренеру снова возвращаться в Восточную Европу? У Дмитрия Попова хорошие связи в Испании, помню, «Спартак» хотел вести переговоры с Марселино Гарсия Торалем, и это был бы хороший вариант. Единственное — этот тренер никогда не работал за пределами Испании, не знаю, владеет ли он английским, но в плане постановки игры все видно по «Атлетику» из Бильбао: пришел тренер — вышел в два финала. В плане организации игры «Атлетик» также сейчас выглядит очень неплохо.

Допускаю, что помимо испанского рынка «Спартак» будет рассматривать и голландский. Когда у команды есть такой подбор игроков атаки, то нужен тренер, который нашел бы правильный баланс. Сомневаюсь, что выбор падет на российского специалиста, потому что в отечественных тренерах как-то в целом сегодня разуверились. Может быть, «Спартак» держит в уме вариант с возвращением Массимо Карреры. Если вернули Промеса, то почему бы не вернуть и Карреру? Второй заход Массимо с немного другим составом и возможностями — отчего бы такой вариант «Спартаку» не рассмотреть?

С февраля Каррера возглавляет «Бари» из итальянской Серии С.

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Все комментарии
Liverpoolets
Liverpoolets
сегодня в 12:18
Карера и Глушаков взбодрили спартак, сейчас полный застой.
Zoggen
Zoggen
сегодня в 12:16, ред.
    oncha
    oncha
    сегодня в 12:15
    Пора уже посмеяться.
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:01
    Каррера недавно в "Бари" трудоустроился, кто его сейчас вернёт то?
    Скорее всего ищут тренера из Испании или той же Германии.
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 11:27
    ладно чердак давно уплыл в мир маразма,дак я замечаю что последний год-два и генич туда направился,видимо тоже старость наступает
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:26
    Господину Геничу и прочим представителям комментаторского цеха лучше бы озаботится нижайшим уровнем комментирования матчей РПЛ,полной утратой этой великой школы комментаторов СССР(которой всё время клянутся).Три заносчивых"специалиста" разводят в течение полутора часов междуусобойчик,который я именую "диалоги о рыбалке".Наверное-денег.Поэтому я с удивлением обнаружил,что в ФНЛ(очевидно-от недостатка средств) комментарии очень традиционные и приличные.Вчера получил большое удовольствие от комментирования достаточно невзрачного(визуально) матча "Балтика"-СКА Хбр.Фамилия комментатора-Пётр Денисов,полтора часа не умолкая,но всё о происходящем на поле,с тонкостями ,деталями,историей противостояния команд,причём,уважительно к гостям и весьма объективно.
    А задолбавшим визгами и пристрастиями дуэтов-трио "геничей" из деревни Канделака-ПОЗОР за непрофессионализм и завышенные амбиции.
    izrafel
    izrafel
    сегодня в 11:05
    А может лучше вернуть настоящую игру Спартака????
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:04
    Просто Генич ,- фантазер!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 11:03
    Это ещё впереди
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 10:39
    А Каррера панацея что-ли?Тогда верните банщика!Хотя на эмоциях финиш может получится!
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 10:27
    Предлагаю на этом не останавливаться, вернуть ещё Онопко, Юрана, Титова, Черчесова на ворота и своё первое название «Сокол».
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:25
    не вижу логики, хотя было бы круто вернуть Карреру.
    G12ridul
    G12ridul
    сегодня в 10:22
    Это обязательно нужно сделать. Пятое место не нужно отдавать цска.
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