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Б. Игнатьев: «Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему»

сегодня, 11:41

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал письмо ФИФА, в котором организация сообщила о положительной допинг-пробе форварда «Ростова» Владимира Обухова, который в 2013 году выступал под руководством Игнатьева.

Обухов играл у меня в «Торпедо». Про допинг я вообще не слышал, даже представить себе не могу такого во Втором дивизионе, где решались небольшие задачи. А футболист никогда на такое не пойдёт — он понимает, что это командная игра и от него практически ничего не зависит. Зачем ему принимать какой-то допинг в ущерб здоровью, ему деньги платят не за результат, а за контракт. Футболисту важно получать хорошие деньги, чтобы здоровье было в порядке и чтобы девчонки не обижались. И все понимают, что побочное от допинга влияет на здоровье. Плюс здесь никакого преимущества он не даёт, это не на 100 метров бежать.

Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему. Он пришёл в аренду из «Спартака», хотел получить игровую практику. Да и по интеллекту Вове эти вещи были ни к чему. Хотел увеличить мышечную массу? Такого не могу сказать, в «Спартаке» он и мог качаться. Он пришёл к нам играть, и как футболист нас устраивал. Со всех позиций — и мышечной основы, и скорости — интеллигентный футболист.

С врачом команды никаких разговоров у нас не было. Работать в Орехово-Зуево и давать таблетку, чтобы что? В финал Кубка выйти? Какая-то ахинея просто.

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ОПС
ОПС
сегодня в 12:12
Понятно, что ахинея, но откуда то это все берется.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:57
Старой закалки). Я его понимаю).
beefs
beefs
сегодня в 11:52
верю, не верю - Родченков сказал, значит правда...
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