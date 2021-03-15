Ганнибал подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Ганнибал Межбри подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сроки новой сделки не разглашаются, однако уточняется, что француз поставил подпись под долгосрочным контрактом.
Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового соглашения с Мэйсоном Гринвудом.
Ганнибал Барка (247-183 до н. э.) - карфагенский военачальник. Один из величайших полководцев и государственных деятелей древности.
Ганнибал Барка (247-183 до н. э.) - карфагенский военачальник. Один из величайших полководцев и государственных деятелей древности.