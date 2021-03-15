Ганнибал подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 20:56

Полузащитник подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сроки новой сделки не разглашаются, однако уточняется, что француз поставил подпись под долгосрочным контрактом.

Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового соглашения с Мэйсоном Гринвудом.