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Ганнибал подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:56

Полузащитник Ганнибал Межбри подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сроки новой сделки не разглашаются, однако уточняется, что француз поставил подпись под долгосрочным контрактом.

Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового соглашения с Мэйсоном Гринвудом.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 23:01
Можно, кстати, найти про другого Ганнибала - прадеда Пушкина)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 22:52
Держат его для экзотики и чтобы мячи на тренировке подавать. тем более и имя его очень грозное.
dimagas2
dimagas2 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 22:45
Про него сложнее найти видосик в ютубе)))
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 22:33
Дети попкорна...
Baggio R.
Baggio R. ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 21:38
Дети поп-культуры, блин...
Ганнибал Барка (247-183 до н. э.) - карфагенский военачальник. Один из величайших полководцев и государственных деятелей древности.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:33
И это явно не француз, а пародия на него.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:30
Что за Bomfunk Mc ?)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:10
Парню значит доверяют
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:09
shlomo
shlomo
сегодня в 21:05
Ну что, теперь можно это и обмыть...:)))))
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