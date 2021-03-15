Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной»

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сегодня, 20:30

Нападающий продолжит выступать за «Барселону».

Текущее соглашение футболиста истекает в 2022 году, а стороны ведет переговоры о продлении контракта. Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, французский форвард согласен заключить новую сделку с «Барселоной». Дембеле нравится выступать под руководством , игрок считает, что ему будет отведена одна из ведущих ролей в команде голландского специалиста.

Ранее новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что продление контракта с Дембеле является приоритетной целью каталонского клуба.