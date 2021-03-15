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Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной»

сегодня, 20:30

Нападающий Усман Дембеле продолжит выступать за «Барселону».

Текущее соглашение футболиста истекает в 2022 году, а стороны ведет переговоры о продлении контракта. Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, французский форвард согласен заключить новую сделку с «Барселоной». Дембеле нравится выступать под руководством Рональда Кумана, игрок считает, что ему будет отведена одна из ведущих ролей в команде голландского специалиста.

Ранее новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что продление контракта с Дембеле является приоритетной целью каталонского клуба.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:40
И все таки зря. Зарплата большая у него. В последних матчах столько моментов порол. Сомнительно продлевать контракт.
Брулин
Брулин
сегодня в 21:59
Я очень за него болею. Желаю, чтобы он набирал форму и показал хороший результат. Лишь чтобы поднять себе цену продать себя другому клубу как можно выгоднее для Барсы. Вперед Дембеле!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:13
Для него это шанс не играть толком и бабло пилить)))Почти как гном)))
shlomo
shlomo
сегодня в 20:55
Ну все в конечном итоге решит Лапорта..... посмотрим, как будет выходить из кризиса....
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 20:52
Кумана самого скоро в Барселоне не будет. Если останется без трофеев его уволят.
asraeil
asraeil
сегодня в 20:44
Ну наверное договорятся.... а как по другому...
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:42
Куман хочет этого
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:40
Готова ли Барса?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:33
Только в зарплате придется подвинуться.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 20:33
А Месси согласен?
izrafel
izrafel
сегодня в 20:33
Ну наверное это не плохо...
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