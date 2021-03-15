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Модрич подпишет контракт с «Реалом» на один год

сегодня, 18:15

Полузащитник Лука Модрич останется в «Реале».

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что хорват уладил все детали контракта с мадридским клубом. Модрич точно продолжит выступления за «Реал», а официальное объявление о продлении контракта — вопрос времени.

Ожидается, что полузащитник заключит соглашение со «сливочными» на один год.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:49
Модрич маленький трактор, который очень глубоко пашет на поле !!! Удачи тебе в Реале !!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:28
Отличное решение для "Реала", и для Л.Модрич, которому 35 лет, а для игрока, его амплуа, возраст довольно "солидный". Но Модрич, несмотря на возраст, играет на очень хорошем уровне, максимально "выкладываясь" в каждом матче.

Вполне возможно, что свою футбольную карьеру Лука Модрич завершит, играя за "Реал"!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:28
Годик ещё сможет поиграть.
izrafel
izrafel
сегодня в 18:19
Ну вот, а то уже почти справадили его...удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:18
Годик поиграет и на покой
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