Модрич подпишет контракт с «Реалом» на один год

Полузащитник Лука Модрич останется в «Реале».
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что хорват уладил все детали контракта с мадридским клубом. Модрич точно продолжит выступления за «Реал», а официальное объявление о продлении контракта — вопрос времени.
Ожидается, что полузащитник заключит соглашение со «сливочными» на один год.
Вполне возможно, что свою футбольную карьеру Лука Модрич завершит, играя за "Реал"!
Вполне возможно, что свою футбольную карьеру Лука Модрич завершит, играя за "Реал"!