Модрич подпишет контракт с «Реалом» на один год

1615821341

сегодня, 18:15

Полузащитник останется в «Реале».

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что хорват уладил все детали контракта с мадридским клубом. Модрич точно продолжит выступления за «Реал», а официальное объявление о продлении контракта — вопрос времени.

Ожидается, что полузащитник заключит соглашение со «сливочными» на один год.