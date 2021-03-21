«Арсенал» собирается подписать Коутиньо

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21 марта 2021, 11:46

«Арсенал» рассчитывает подписать полузащитника «Барселоны» .

По данным The Express, помочь лондонскому клубу приобрести 28-летнего бразильца может пункт в соглашении «Ливерпуля» и «Барселоны». Коутиньо перешел из мерсисайдского клуба в «Барсу» в 2018 году. В договоре клубов есть пункт, согласно которому «сине-гранатовые» должны заплатить «Ливерпулю» 20 млн фунтов, если Коутиньо достигнет отметки в 100 матчей за «Барсу».

Коутиньо на данный момент находится в 10 матчах от того, чтобы запустить этот пункт. В свою очередь «Барселона», испытывающая финансовые проблемы, не готова платить такие деньги.

В каталонском клубе настроены продать Филиппе, чем может воспользоваться «Арсенал».