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«Арсенал» собирается подписать Коутиньо

21 марта 2021, 11:46

«Арсенал» рассчитывает подписать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

По данным The Express, помочь лондонскому клубу приобрести 28-летнего бразильца может пункт в соглашении «Ливерпуля» и «Барселоны». Коутиньо перешел из мерсисайдского клуба в «Барсу» в 2018 году. В договоре клубов есть пункт, согласно которому «сине-гранатовые» должны заплатить «Ливерпулю» 20 млн фунтов, если Коутиньо достигнет отметки в 100 матчей за «Барсу».

Коутиньо на данный момент находится в 10 матчах от того, чтобы запустить этот пункт. В свою очередь «Барселона», испытывающая финансовые проблемы, не готова платить такие деньги.

В каталонском клубе настроены продать Филиппе, чем может воспользоваться «Арсенал».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
21 марта в 15:21
Эду решил собрать в Арсенале Бразильскую диаспору?
Или же это агент Киа Джурабчиан решил пристроить очередного своего клиента в стан Пушкарей?? Данная сделка вполне вероятна, т.к Киа является болельщиком Арсенала и он в хороших отношениях с рукаводителями нашего клуба...но вот вопрос в том, нужен ли Фелиппе сейчас нам? Скорее всего мы уже никогда не увидем игру Филиппе времен его выступления за Ливерпуль, тот Коутиньо мог многое дать Арсеналу, а нынешний "кот в мешке" хотя он в Баварии тоже был не плох
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
21 марта в 13:29
Еще и Азара можно прикупить, налетай - подешевело после Ла Лиги.
Зато побывали в Барселоне и Реале, мечта сбылась.
Ravshan878
Ravshan878 ответ SAFqwer (раскрыть)
21 марта в 13:19
Совершенно верно профессор мирового футбола.Дядка всегда относился дело на высшем уровне.Команда находился б середи лидерах тройки.Очень жаль клуб находится между майна и вира🏗.☝️🤫🤭.
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 12:54
Для Арсенала конечно усиление, но навряд ли поможет.... Пока тупые, жадные, не разбирающиеся в футболе пиндосы владеют пушкарями Тоттенхэм может спать спокойно... Эх, если бы Алишер Усманов сумел в своё время убедить их продать ему клуб-не скатились бы до хронических середняков сейчас...Таким темпом через пару-тройку лет WELCOME TO ЧЕМПИОНШИП!!!!!
swed27
swed27
21 марта в 12:12
Нормальны хав для канониров
particular
particular
21 марта в 12:06
НЕкогда перспективный Коут стал разменной монетой вынужденных обстоятельств... Потерял стоимость, время и репутацию 🧐️
Djebrael
Djebrael
21 марта в 12:05
Ну пунктик оказывается хоть и маленький, но имеет очень большую цену... и этот пункт помешал Барсе приобрести прошлым летом полузащитника Ливера Джорджиньо Вейналдума.... что касается Филиппе, то в 90 матчах за Барсу забил 23 гола и отдал 14 голевых передач (показатель не выдающийся, но и не нулевой...) ... по поводу перехода в Арсенал, думаю, что без вариантов.....а вот .... без Коутиньо Ливер стал лучшей командой мира, поэтому возвращение на Энфилд будет казаться признанием игрока своей ошибки.... тем не менее, его подписание стало бы серьезным усилением для «красных», а для самого хавбека возвращение в родной коллектив, который он знает и любит....
КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 11:54
Вполне неплохое приобретение.
Брулин
Брулин
21 марта в 11:53
Агент Мижигурскис: «Коутиньо можно было купить из «Интера» за 12 млн евро, «Локо» был готов заплатить 10. Смородская посчитала, что дорого»
Вoлхв
Вoлхв
21 марта в 11:52
Думается , что провальная затея...
Ironigor
Ironigor
21 марта в 11:50
Ну и правильно, а шоо ???
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